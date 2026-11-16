Profondo dolore a Postiglione e nella comunità scolastica di Sala Consilina per la scomparsa di Anna Boffa, insegnante di 36 anni, morta in ospedale a Salerno.

Le terapie prima del ricovero e il cordoglio delle comunità

La donna è deceduta presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era ricoverata da diversi giorni. Sulle circostanze della morte sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare le cause delle complicazioni che hanno portato al decesso.

Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche alcuni trattamenti sanitari ai quali la giovane donna si sarebbe sottoposta nei giorni precedenti al ricovero, presso una struttura sanitaria della Basilicata. In particolare, gli approfondimenti dovranno verificare l’eventuale collegamento tra l’assunzione di un farmaco e il successivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Si tratta, al momento, soltanto di un’ipotesi investigativa, che dovrà trovare eventuale conferma attraverso gli accertamenti e le verifiche mediche.

La notizia ha suscitato grande commozione sia a Postiglione, dove Anna viveva, sia a Sala Consilina, dove da circa due anni insegnava all’Istituto di Istruzione Superiore Marco Tullio Cicerone.

A ricordarla è stata la dirigente scolastica Antonella Vairo, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità scolastica, sottolineando le qualità umane e professionali della docente.

«Il suo sorriso sincero, il garbo delle sue parole, la passione per l’insegnamento e la straordinaria sensibilità verso gli studenti lasciano un vuoto incolmabile nel nostro Istituto e nei nostri cuori», si legge nel messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook dell’Istituto.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal sindaco Carmine Cennamo e dall’amministrazione comunale di Postiglione, che hanno manifestato il proprio dolore e la propria solidarietà ai familiari.

«La perdita di una giovane donna, la cui vita si è interrotta troppo presto, suscita profonda commozione in tutta la comunità», queste le parole dedicate all’insegnante sulla pagina Facebook del comune di Postiglione, «In questo momento di grande dolore, Postiglione si unisce nel ricordo di Anna e nell’affetto per le persone che le sono state accanto»

Un’intera comunità si stringe così attorno ai suoi cari, ricordando Anna Boffa e il segno lasciato nella scuola e nella vita di chi ha avuto modo di conoscerla.