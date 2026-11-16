Questa mattina alcune scuole hanno ricevuto una nuova mail di allarme bomba, ancora una volta a firma di Mikhail Andropov. Ancora un falso allarme che, tuttavia, stavolta non avrebbe dato avvio nemmeno alle operazioni di evacuazione.

Allarme bomba, la nuova mail alle scuole

“Avete ignorato le nostre richieste ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti“ – si legge nel messaggio inviato agli indirizzi di posta elettronica dei singoli istituti e proveniente ancora una volta da un indirizzo straniero, localizzato in Vietnam.

“L’ordigno è stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L’espolisvo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna”.

Anche stavolta la mail è stata recepita come un allarme fake, non essendo stati riscontrati, durante gli scrupolosi controlli delle scorse settimane, elementi concreti di minaccia. Al momento pare che non siano state avviate nemmeno le procedure di evacuazione.