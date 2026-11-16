Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla morte di Salvatore Russo, l’operaio di 54 anni originario di Pozzuoli, deceduto lo scorso 30 giugno dopo essere rimasto folgorato da un cavo elettrico scoperto mentre lavorava in un giardino a Quarto.

Il supertestimone della morte dell’operaio a Quarto

A fornire elementi decisivi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente potrebbe essere un supertestimone individuato nel corso delle indagini difensive condotte dagli avvocati Francesco Petruzzi e Leopoldo Perone, legali della famiglia della vittima. Secondo quanto si apprende, infatti, sarebbe stato proprio lui a intervenire per allontanare la vittima dal cavo elettrico, colpendolo con un calcio e interrompendo così il contatto con la fonte di energia.

I due professionisti hanno chiesto alla Procura di Napoli, che coordina l’inchiesta per omicidio colposo, di ascoltare formalmente il testimone, ritenuto in grado di chiarire alcuni passaggi fondamentali della tragedia.Al centro della vicenda c’è anche la relazione autoptica redatta dal medico legale incaricato dalla Procura. Secondo quanto emerge dagli accertamenti, il decesso di Russo non sarebbe stato provocato direttamente dalla scarica elettrica, bensì da un’aritmia cardiaca riconducibile all’assunzione di cocaina.

La testimonianza della persona presente quel giorno potrebbe, quindi, contribuire a ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla tragedia. Una ricostruzione che dovrà essere approfondita dagli inquirenti, anche alla luce degli elementi raccolti dai legali della famiglia, intenzionati a fare piena luce sulle circostanze che hanno preceduto la morte dell’operaio.

Un ulteriore elemento emerge dalla relazione tecnica disposta dall’autorità giudiziaria: l’impianto elettrico risultava regolarmente alimentato nel giorno dell’incidente, nonostante nel giardino fossero presenti operai impegnati nei lavori. Saranno ora gli ulteriori approfondimenti investigativi e le eventuali dichiarazioni del supertestimone a contribuire alla ricostruzione delle cause della morte di Salvatore Russo.