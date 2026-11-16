Si chiama Luana Teresa Ciavolino l’ingegnere, viaggiatrice e ambasciatrice tra Italia e mondo arabo, premiata alla Camera dei Deputati come “ambasciatrice del benessere e della bellezza italo-araba”.

Luana Teresa Ciavolino premiata alla Camera dei Deputati

Da vent’anni Luana Teresa Ciavolino racconta culture, incontra persone e porta nuove storie in Occidente. Nel mondo arabo è conosciuta come Lulù. Ma dietro questo nome c’è l’ing. Luana Teresa Ciavolino, una donna che da circa vent’anni attraversa confini geografici e culturali, costruendo relazioni tra l’Italia e i Paesi arabi.

Il paragone con Marco Polo nasce dal suo percorso: come il celebre viaggiatore veneziano, Lulù ha fatto del viaggio un’occasione di scoperta. Ha conosciuto persone, raccolto esperienze e avvicinato il pubblico occidentale a tradizioni, prodotti e stili di vita spesso poco conosciuti. Il suo racconto non si limita ai luoghi: passa soprattutto attraverso gli incontri e la capacità di riconoscere ciò che unisce mondi diversi.

Il suo impegno nel dialogo tra le culture ha ricevuto un riconoscimento alla Camera dei Deputati, dove le è stata conferita l’onorificenza di “Ambasciatrice del benessere e della bellezza italo-araba”. A consegnarla è stato l’On. Alessandro Caramiello, presidente del Gruppo interparlamentare “Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole minori”.

Un titolo che racconta il senso del suo percorso: avvicinare Italia e mondo arabo attraverso la conoscenza, il benessere e la bellezza, trasformando le differenze in occasioni di incontro. Perché i viaggi più importanti non si misurano soltanto nella distanza percorsa, ma nei ponti che riescono a costruire. E quello di Lulù, da vent’anni, unisce l’Italia al mondo arabo.