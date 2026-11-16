Tragedia a Serre, in provincia di Salerno, dove si sarebbe consumato prima un omicidio poi un tentativo di suicidio: sarebbe stato un uomo ad uccidere la moglie, tentando poi di togliersi la vita.

Omicidio – suicidio a Salerno: ha ucciso la moglie

La vittima, una donna di 82 anni, sarebbe stata uccisa dal marito 88enne. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la badante dei coniugi che, giunta presso l’abitazione come ogni giorno, si sarebbe ritrovata dinanzi una spaventosa scena. Di qui l’allarme e l’arrivo dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, l’uomo avrebbe colpito la moglie allettata con un’arma da taglio. La vittima, probabilmente, sarebbe stata colpita più volte, fino alla morte. Con la stessa arma, subito dopo, l’uomo avrebbe tentato il suicidio, rimanendo ferito.

L’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Eboli. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni. Intanto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Eboli e dei militari del nucleo investigativo di Salerno per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.