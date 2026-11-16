Manca ormai meno di un mese all’8 dicembre, una data che per i cittadini di Torre del Greco non rappresenta soltanto una ricorrenza liturgica, ma la tradizione cardine e l’identità stessa della comunità.

Con l’avvicinarsi di questo momento tanto atteso, la Basilica Pontificia di Santa Croce ha reso noto il programma dettagliato delle celebrazioni, che accompagneranno i fedeli non solo verso la Solennità dell’Immacolata Concezione, ma anche attraverso i successivi appuntamenti dell’Ottavario.

​L’attesa della vigilia: carri in miniatura, zampogne e Scala Santa

​Il clou dei preparativi si concentrerà nella giornata del 7 dicembre, un vero e proprio crescendo di emozioni che prenderà il via al mattino con la Celebrazione Eucaristica delle ore 9:30 e l’apertura della Basilica. Nel pomeriggio l’atmosfera si accenderà con l’esposizione del carro e l’atto di affidamento dei portatori alle ore 14:00, seguito alle 18:00 dall’accoglienza in piazza dei carri in miniatura.

La serata sarà scandita da momenti di forte suggestione: alle 19:45 la tradizionale Serenata all’Immacolata con zampogne e ciaramelle, la preghiera della “Buona notte a Maria” alle 20:30. A partire dalle 23:00 ci sarà la caratteristica Scala Santa sul sagrato della Basilica accompagnata da musica popolare, zampognari e sfilata nei quartieri del centro storico. La vigilia si concluderà a mezzanotte con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Giosuè e l’amministrazione del Battesimo, animata dal coro cittadino, cui farà seguito l’esposizione del SS. Sacramento e l’adorazione notturna sino all’alba.

​Il risveglio all’alba, il giro della banda e l’attesa per l’uscita del carro dalla Basilica

​Il giorno dell’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione, vedrà la città svegliarsi prestissimo nel segno della devozione. Alle ore 4:00 è prevista la concelebrazione presieduta da don Claudio Mennella, mentre alle ore 5:00 la Banda A.C.M.T. darà il via al tradizionale giro per le strade del centro storico. La mattinata proseguirà con le Sante Messe delle 6:00 (celebrata da don Mario Pasqua), delle 8:30 (con i portatori del carro e don Giosuè) e il momento più solenne delle 10:00, segnato dall’uscita del carro dalla Basilica e l’inizio della processione. Il programma liturgico della giornata si completerà con le messe delle 10:30, 19:00 e si concluderà alle 21:00 con il tradizionale momento della “Buona Notte Maria” guidato da don Vincenzo Vitiello, parroco di Portosalvo.

​L’Ottavario e le festività di dicembre: un mese di cammino spirituale

​I festeggiamenti e la riflessione comunitaria non si esauriranno con l’8 dicembre, ma proseguiranno attraverso le celebrazioni dell’Ottavario, che vedranno alternarsi diversi sacerdoti e diaconi nella predicazione quotidiana: da diacono Tobia Liguoro (9 dic.) a diacono Andrea Sorrentino (10 dic.), diacono Luigi Ascione (11 dic.), don Giosuè della parrocchia Santa Croce (12 dic.), fino alle festività di Santa Lucia (13 dic.) e di Sant’Aniello (14 dic.), per poi concludersi con gli interventi di don Giuseppe Conca (15 dic.) e di monsignor Alfonso Punzo, canonico della Cattedrale (16 dic.). Un intero mese di appuntamenti che rinsalda il legame indissolubile tra la cittadinanza torrese e la sua protettrice.

Fede, cultura e memoria: il legame indissolubile tra la città e la sua Patrona

Il legame tra Torre del Greco e l’Immacolata continua a rinnovarsi nel tempo e affonda le proprie radici nella storia della città. Una tradizione che vive nella partecipazione dei fedeli, nell’impegno dei portatori e attesa di un’intera comunità che, ogni anno, si ritrova attorno alla propria Patrona.

Per i torresi, l’8 dicembre non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un appuntamento con la propria identità, patrimonio di fede, cultura e appartenenza che continua a unire la città e a custodirne le radici.