Due grandi patrimoni architettonici, due storie e un obiettivo comune: trasformare la bellezza ereditata dal passato in un’opportunità concreta per il futuro: si è svolto nella prestigiosa cornice di Villa Campolieto il convegno «Ville Vesuviane – Ville Venete. Patrimoni a confronto», promosso dai Lions Club Portici Miglio d’Oro e Vicenza Palladio, nell’ambito di un incontro interclub e patto di amicizia.

Ville Vesuviane, il convegno a Villa Campolieto

Ad aprire i lavori i presidenti Vincenzo Minieri e Paolo Michelini, e la cerimoniera Rossella Cioffi, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni. Tra i partecipanti l’onorevole Alessandro Caramiello, i sindaci di Ercolano e Portici, Antonietta Garzia e Claudio Teodonno, l’assessore alla Cultura Luca Manzo e il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda.

«La valorizzazione del patrimonio storico e culturale deve rappresentare una priorità per lo sviluppo dei nostri territori. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e professionisti può trasformare queste straordinarie testimonianze in nuove opportunità economiche e sociali» – è il messaggio proposto per l’onorevole Alessandro Caramiello.

Sulla necessità di rafforzare la collaborazione territoriale si inserisce anche il messaggio proposto per i sindaci Antonietta Garzia e Claudio Teodonno: «Le Ville Vesuviane costituiscono un patrimonio che dobbiamo proteggere e rendere sempre più accessibile, coinvolgendo cittadini, istituzioni e nuove generazioni».

Particolarmente significativo l’intervento di Gennaro Miranda, presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, che ha richiamato il valore dell’eredità storica della Napoli borbonica e le prospettive di valorizzazione del patrimonio monumentale: «Abbiamo già a disposizione una ricchezza straordinaria. La sfida è valorizzarla, restituendo alle nostre ville una funzione culturale e sociale capace di guardare al futuro».

La prima sessione, dedicata alla conoscenza del patrimonio, ha visto gli interventi dei professori Luca Trevisan, storico dell’arte e accademico olimpico, e Alfredo Buccaro, ordinario di Storia dell’Architettura all’Università Federico II, che hanno approfondito rispettivamente la storia delle Ville Venete e delle Ville Vesuviane.

Nella seconda sessione, particolarmente apprezzata la relazione del professor Gennaro Biondi, ordinario di Economia Applicata alla Federico II, che ha posto al centro del dibattito il recupero dell’identità e del senso di appartenenza. «Veniamo da decenni nei quali si è parlato molto di globalizzazione, finendo spesso per perdere il senso dell’identità e dell’appartenenza. Oggi è fondamentale recuperare la consapevolezza di ciò che siamo stati, riscoprire le nostre radici e il valore della nostra storia. Perché soltanto conoscendo il nostro passato possiamo costruire con maggiore consapevolezza il nostro futuro».

A seguire, l’architetto Luigi Matafora, della Fondazione Ente Ville Vesuviane, ha affrontato i temi della tutela, della conservazione e della compatibilità degli interventi di valorizzazione. In conclusione il contributo del direttore della Fondazione Roberto Chianese, dell’architetto Maria Falcone, intervenuta in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Napoli, e delle autorità presenti. A moderare il convegno il giornalista Emilio Caserta, direttore de L’Identitario e caporedattore di VesuvioLive, che ha richiamato l’importanza della cooperazione tra territori e del coinvolgimento delle nuove generazioni.

«Il gemellaggio tra Ville Vesuviane e Ville Venete dimostra che le nostre identità possono ancora incontrarsi e arricchirsi reciprocamente. Ma valorizzare il patrimonio non significa soltanto recuperare gli edifici: dobbiamo creare opportunità per trattenere i giovani, affinché siano proprio loro a far rivivere questi luoghi, trasformando storia e cultura in sviluppo e futuro» – ha sottolineato Emilio Caserta.

Un messaggio che trova riscontro anche nella mobilitazione per Villa Pignatelli di Montecalvo, a San Giorgio a Cremano, portata avanti da cittadini e professionisti con il coordinamento dell’architetto Eduardo Russo: un ulteriore esempio di partecipazione civica per la salvaguardia della memoria storica del territorio. Un ringraziamento particolare agli organizzatori Vincenzo Minieri, Paolo Michelini e Paolo Billwiller per aver favorito un dialogo tra due realtà territoriali unite dalla volontà di preservare e promuovere le proprie eccellenze.