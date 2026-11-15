Schianto nella notte nel Napoletano, investito un 50enne: è grave in ospedale

Tragico schianto nella notte a Mugnano, nel Napoletano, dove un uomo sarebbe stato investito in pieno da uno scooter, finendo in ospedale in gravi condizioni.

Mugnano, investito da uno scooter: è grave in ospedale

L’incidente si è verificato in via Pietro Nenni. L’uomo, un 50enne ghanese, si trovava in strada quando improvvisamente sarebbe stato travolto in pieno dallo scooter guidato da un ragazzo di 23 anni. Entrambi hanno riportato gravi lesioni a seguito dello scontro.

In particolare, stando a quanto rende noto Il Mattino, il centauro sarebbe finito all’ospedale San Giuliano di Giugliano per alcune fratture multiple mentre il 50enne è stato trasferito presso lo stesso nosocomio dove attualmente è ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata.

Intanto sono state avviate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda ed individuare eventuali responsabili.