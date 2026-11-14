Mancate disdette ASL, partono le contestazioni: “Automatismo cieco”. Cosa si può fare

Scoppia la polemica sugli avvisi dell’Asl Napoli 1 Centro per le mancate disdette di visite ed esami. Gli sportelli di Federconsumatori Campania hanno avviato le prime contestazioni contro le richieste di pagamento che l’azienda sanitaria sta facendo recapitare, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a chi risulta aver prenotato prestazioni senza presentarsi e senza annullarle. Gli avvisi inviati finora sono oltre 85mila, per circa 3,9 milioni di euro, con altre 22mila posizioni ancora in verifica. Alcune richieste risalgono fino al 2016.

La vicenda nasce dagli accertamenti della Corte dei conti sul recupero dei crediti sanitari, che hanno dato un’accelerazione alla campagna. Ma la Procura regionale ha già preso le distanze dall’iniziativa: il procuratore capo Giacinto Dammicco l’ha definita «avventata» e capace di creare allarme. Anche la Regione Campania ha chiesto alle aziende sanitarie una relazione sui termini di prescrizione e sulle procedure di disdetta.

Il metodo e la prescrizione: le contestazioni dei consumatori

Per Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania, si tratta di «un automatismo cieco, privo di qualsiasi istruttoria, che scarica sui cittadini ritardi e responsabilità» dell’azienda sanitaria. L’associazione condivide la necessità di responsabilizzare gli utenti per non disperdere risorse pubbliche, ma respinge il tentativo di usare la campagna per giustificare le difficoltà croniche nell’erogazione delle prestazioni.

Sul piano procedurale, il legale Carlo Spirito contesta innanzitutto il metodo: le richieste sarebbero il recepimento automatico dei dati delle banche dati dell’Asl, non il risultato di una istruttoria con una contestazione notificata in tempi ragionevoli. A distanza di anni, spiega, ricostruire i fatti o dimostrare un disservizio subìto all’epoca è «pressoché impossibile». Manca poi un regolamento aziendale che disciplini accertamento, contestazione e riscossione in caso di omessa disdetta.

Sanzione amministrativa o credito per ticket?

Il punto decisivo è, per l’associazione, la natura giuridica della somma. I piani regionali e aziendali sulle liste d’attesa qualificano la mancata disdetta come sanzione amministrativa, con le relative garanzie e i termini di decadenza e prescrizione. L’Asl Napoli 1 Centro tratta invece gli importi come un credito per ticket non pagato, soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni, ed è questo passaggio che le consente di andare così indietro nel tempo. Anche la Regione, secondo quanto si apprende, ritiene che le somme abbiano natura sanzionatoria.

Berritto attacca: non si comprende, afferma, a che titolo, a fronte di gravissime responsabilità contabili maturate nel tempo, si tenti oggi di qualificare diversamente ciò che negli atti ufficiali è definito sanzione. Federconsumatori spera che la Corte dei conti sanzioni «un comportamento dissennato e ingiusto», le cui radici, secondo l’associazione, stanno nel recepimento tardivo dei piani sulle liste d’attesa da parte delle aziende e nell’attuazione in ritardo del sistema Tessera Sanitaria.

Liste d’attesa e la rinuncia ai tempi nelle ricevute Cup

L’associazione chiede di inquadrare le mancate disdette in un sistema di liste d’attesa patologico. I registri di prenotazione, sostiene, sono gestiti in modo poco trasparente da distretti, aziende e strutture private accreditate: oggi è impossibile verificare quante prestazioni siano saltate per responsabilità delle strutture, tra sospensioni, rinvii e interruzioni dei servizi. Non si sa nemmeno se i servizi di recall siano stati davvero attivati, né con quale esito.

Sotto accusa c’è anche la prassi di inserire nelle ricevute di prenotazione una riga con una presunta rinuncia ai tempi di attesa per la prima visita, senza alcuna adesione scritta del cittadino. «È una prassi illegittima», dice Berritto, chiedendo chi sanzionerà le aziende che l’hanno adottata, chi verificherà i tempi reali e chi rimborserà i cittadini costretti a pagare di tasca propria per curarsi in tempi accettabili. Dopo il numero degli avvisi la procedura si sta allargando, con altre migliaia di posizioni in arrivo.

Le quattro richieste all’Asl e cosa possono fare i cittadini

Federconsumatori Campania ha formulato quattro richieste all’Asl Napoli 1 Centro: la sospensione immediata in autotutela di tutte le richieste di pagamento; il rispetto delle garanzie previste per le sanzioni amministrative, con un regolamento trasparente su accertamento e contestazione; un’operazione verità sui registri di prenotazione e sui servizi di recall; la fine dell’inserimento automatico della rinuncia ai tempi di attesa nelle ricevute Cup.

Chi ha ricevuto un avviso può rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori sul territorio, dove l’associazione verifica la legittimità di ogni richiesta e attiva le tutele legali necessarie. Il fronte critico è ampio: anche il sindacato Nursing Up ha chiesto di sospendere il recupero, mentre Fratelli d’Italia ha parlato di atto vessatorio. L’azienda sanitaria, dal canto suo, sta recuperando somme dovute su pressione dei controlli contabili e ricorda che per non ricevere avvisi in futuro basta disdire per tempo.