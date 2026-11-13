Torre del Greco, la segnalazione da Cappella Nuova: “Giardino pubblico nel degrado, ho piante ed insetti in casa”

Erbacce, rifiuti e rami pericolanti: cresce la preoccupazione per la sicurezza dei bambini e delle famiglie che frequentano il giardino pubblico di Via Liguria a Torre del Greco, nella zona della Cappella Nuova.

Erbacce e vegetazione fuori controllo a Cappella Nuova

Un giardino pubblico lasciato nel degrado, tra erbacce, sporcizia e alberi che necessitano di interventi urgenti. È questa la situazione denunciata da un cittadino in merito all’area verde situata in via Liguria a Torre del Greco. Si tratta di uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da numerose famiglie e bambini, che da tempo versa in condizioni di evidente incuria.

Tra le principali criticità segnalate figura la presenza diffusa di erbacce alte e vegetazione incontrollata, che ha progressivamente ridotto lo spazio disponibile per i più piccoli. Una situazione che favorirebbe anche la proliferazione di insetti e parassiti. Il problema, inoltre, non si limiterebbe al giardino pubblico: la vegetazione avrebbe invaso anche il giardino privato adiacente, creando ulteriori disagi alla proprietà confinante, “inondata da piante e parassiti”

Rifiuti e alberi potenzialmente pericolosi

A destare particolare preoccupazione è anche l’accumulo di rifiuti all’interno dell’area giochi, con possibili conseguenze sul piano igienico-sanitario, soprattutto considerando la presenza quotidiana di bambini.

Non meno importante il problema delle alberature. Alcuni rami, infatti, necessiterebbero di una potatura urgente. Altri, invece, apparirebbero potenzialmente pericolanti o si troverebbero a un’altezza tale da rappresentare un possibile ostacolo e pericolo per chi attraversa il giardino. Una condizione che richiede verifiche e interventi da parte degli uffici competenti, per scongiurare eventuali incidenti.

La situazione era già stata formalmente segnalata al Comune nel mese di luglio, attraverso una comunicazione nella quale veniva richiesto un tempestivo intervento di pulizia, sfalcio dell’erba e messa in sicurezza delle alberature. Tuttavia, a distanza di mesi, secondo quanto riferito dal cittadino, non sarebbe stato effettuato alcun intervento concreto.

La richiesta, quindi, è quella di un intervento rapido e risolutivo, per garantire la sicurezza di coloro che frequentano lo spazio.