Torre del Greco, inaugurato l’asilo nido comunale a Villa Guerra: disponibili 59 posti

Questa mattina è stato inaugurato l’asilo nido comunale di Villa Guerra a Torre del Greco. L’edificio accoglierà 59 bambini di età compresa fra i zero e i tre anni.

Una struttura completamente riqualificata grazie ai fondi Pics

Sono 59 i bambini tra zero e tre anni che potranno usufruire del nuovo asilo nido allestito all’interno di Villa Guerra. Una struttura che, dopo importanti interventi di ristrutturazione con i fondi Pics (programma integrato città sostenibile), si è trasformata in un moderno spazio educativo dedicato ai più piccoli.

Il nuovo asilo nido

L’inaugurazione si è svolta venerdì 13 novembre, alla presenza del sindaco Luigi Mennella, della presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale Loredana Raia e degli assessori Mariateresa Sorrentino e Anna Fiore. Presenti anche i dirigenti Gaetano Camarda e Amedeo Cortese, oltre ai rappresentanti della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, alle autorità civili e militari e a numerosi familiari dei bambini.

Salgono a 109 i posti negli asili nido comunali

Con l’apertura del nuovo servizio, Torre del Greco compie un ulteriore passo avanti nell’offerta educativa per la prima infanzia. I posti disponibili negli asili nido attivati dal Comune salgono, infatti, complessivamente a 109. Ai 59 di Villa Guerra si aggiungono i 60 posti, equamente distribuiti tra i plessi Don Bosco e Angioletti.

Il nuovo asilo nido

A sottolineare l’importanza del risultato è stato il primo cittadino, Luigi Mennella, che ha ricordato il percorso compiuto dall’amministrazione comunale: “Quando nel 2023 questa amministrazione si è insediata, di posti negli asili nido comunali ce ne erano zero. Nessuno. In poco più di tre anni siamo arrivati a superare quota cento“.

Il sindaco ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dalla giunta e dagli uffici comunali, sottolineando come la soddisfazione più grande sia rappresentata dai commenti positivi dei cittadini che hanno potuto vedere la trasformazione dell’edificio, passato da rudere a struttura all’avanguardia.

Spazi a misura di bambino e servizi fino al 2027

I tre piani di Villa Guerra sono stati organizzati per rispondere alle esigenze dei piccoli ospiti. All’interno trovano posto arredi realizzati su misura, giochi, una sala refettorio, servizi igienici dedicati e una stanza destinata al riposo. All’esterno, invece, è stata predisposta un’area attrezzata con giostrine e uno spazio verde che potrà essere coltivato direttamente dai bambini, diventando un ulteriore luogo di gioco e apprendimento.

I servizi saranno garantiti fino a luglio 2027 dalla cooperativa educativa sociale Edufop, dalla cooperativa La Rosa di Gerico e dal Consorzio Italia.