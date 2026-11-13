Ondata di attacchi informatici, interviene la Regione Campania: le misure adottate

A seguito dei numerosi attacchi informatici registrati in questi ultimi mesi, anche la Giunta regionale della Campania ha approvato apposite misure per prevenire i rischi.

Attacchi informatici: le misure della Regione Campania

La Giunta regionale ha approvato un nuovo modello organizzativo per rafforzare la sicurezza informatica dell’amministrazione, prevenire i rischi di attacchi digitali e garantire una maggiore capacità di risposta alle emergenze, attraverso un sistema di responsabilità condivise tra le strutture regionali, a tutela della continuità dei servizi pubblici rivolti ai cittadini.

“Il provvedimento, adottato in attuazione della direttiva europea NIS2 sulla cybersicurezza, introduce un sistema di coordinamento tra le diverse strutture regionali con l’obiettivo di migliorare la prevenzione delle minacce informatiche, la protezione delle infrastrutture digitali e la gestione tempestiva di eventuali incidenti. In particolare, è stato istituito un organismo permanente di coordinamento, denominato Board NIS2, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto dai responsabili di otto strutture regionali strategiche, tra cui quelle competenti in materia di sanità, protezione civile e gestione delle risorse e degli acquisti. Il coordinamento operativo sarà affidato all’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, che curerà anche i rapporti con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, assicurando il raccordo tra le diverse strutture dell’amministrazione” – si legge nella nota diffusa dalla Regione.

Tra le principali azioni è prevista la predisposizione di un Piano regionale di adeguamento alla normativa europea sulla cybersicurezza, che definirà le misure di sicurezza da adottare, le priorità di intervento e le responsabilità delle strutture coinvolte. Il Piano consentirà di programmare e monitorare progressivamente gli interventi necessari, attraverso verifiche periodiche e rapporti trimestrali sullo stato di attuazione delle misure.

Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione e alla gestione degli incidenti informatici, attraverso procedure di segnalazione tempestiva, interventi correttivi e il coinvolgimento del CSIRT regionale, la struttura specializzata nell’analisi e nella risposta agli incidenti informatici. Le misure riguarderanno anche la sicurezza dei servizi e delle tecnologie forniti da soggetti esterni, la continuità delle attività amministrative in situazioni di emergenza e il rafforzamento delle competenze del personale attraverso specifiche iniziative di formazione.

“Il rafforzamento della cybersicurezza è una priorità per garantire la protezione delle infrastrutture tecnologiche e la continuità dei servizi della Regione Campania. Nostro obiettivo è definire un modello di gestione coordinata della sicurezza informatica, che punta sulla prevenzione, sul monitoraggio costante dei sistemi e sulla capacità di intervenire tempestivamente in caso di incidenti. La priorità è costruire un’infrastruttura digitale regionale sempre più solida, resiliente e affidabile, in grado di sostenere l’innovazione dei servizi pubblici e rispondere efficacemente alle nuove minacce informatiche” – ha dichiarato Enzo Maraio, assessore regionale all’Innovazione Digitale.