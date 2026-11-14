Decreto Campi Flegrei, un miliardo ma dilazionato in 10 anni: manca un sostegno a persone e commercio

Il decreto Campi Flegrei è legge in vigore, ma non convince chi vive l’emergenza bradisismica ogni giorno. A poche ore dalla pubblicazione, il comitato «Pozzuoli esiste ancora» ha diffuso un comunicato che conferma le critiche già espresse quasi un mese fa, all’approvazione in Consiglio dei ministri: «un provvedimento insufficiente a dare risposte alla comunità flegrea nella sua complessità».

Il provvedimento, il decreto-legge n. 205 del 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre ed è entrato in vigore il giorno dopo. Era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre, e per la pubblicazione ci sono voluti quasi trenta giorni. Prevede misure urgenti per l’emergenza bradisismica con un impegno complessivo di circa un miliardo di euro in dieci anni.

Cosa prevede il decreto: Fico commissario fino al 2036

La principale novità è l’istituzione di un commissario straordinario, individuato nel presidente della Regione Campania, oggi Roberto Fico, con incarico fino al 31 dicembre 2036. L’incarico è legato alla carica e non alla persona: un eventuale cambio alla guida della Regione porterebbe anche al passaggio delle funzioni commissariali. Il commissario avrà una struttura di supporto, potrà operare anche con ordinanze e competenza sui territori di Pozzuoli, Napoli, Bacoli e Monte di Procida.

Il decreto istituisce anche una Conferenza permanente per l’area flegrea, presieduta dal commissario, che esprime parere vincolante sugli strumenti urbanistici dei Comuni e approva i progetti degli interventi pubblici. Tra le misure già segnalate ci sono oltre 30 milioni di euro per le case popolari di via Coste d’Agnano, a Pozzuoli. Il comitato riconosce che la scelta del commissario è «la novità in termini di prospettiva» e invita a rivolgere a lui, ora e negli anni futuri, richieste e rivendicazioni della comunità.

Le critiche: sfollati, Cas e ristori che mancano

Il giudizio del comitato resta severo. «Restano lacune enormi», denuncia il comunicato: nulla è previsto per le migliaia di sfollati, oltre al Contributo di autonoma sistemazione (Cas), giudicato inutile di fronte al caro affitti e alle speculazioni del mercato immobiliare. Per dimensionare il problema bastano i numeri depositati alla Camera lo scorso settembre: solo a Pozzuoli risultano 580 ordinanze di sgombero, con 1.862 nuclei familiari ancora evacuati e 4.330 persone interessate dalle misure di assistenza.

Manca inoltre, secondo il comitato, un piano di sostegno e ristori per lavoratori, soggetti fragili e attività economiche e sociali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio. Su questi due punti, dice la nota, il decreto è «ben lontano» dalle dichiarazioni e dai proclami arrivati da più parti, istituzioni comprese. A spiccare è anche la mancanza di sostegno alle attività commerciali: nonostante si parli, quindi, di cifre importanti, evidentemente sono insufficienti rispetto alle reali necessità di un territorio vasto e abitato da mezzo milione di persone. A tutto questo si aggiunge la contestata delocalizzazione degli alloggi popolari del Rione Solfatara.

Uno scenario pluriennale e la richiesta di rappresentanza

Non mancano gli aspetti che il comitato giudica positivi. Viene superata la logica dei provvedimenti emergenziali legati alle singole scosse e si apre uno scenario pluriennale per il recupero e l’apertura dei cantieri su edifici pubblici e privati. Vengono stanziate risorse aggiuntive, ma dilazionate in dieci anni, e sono state accolte alcune proposte avanzate in questi mesi da cittadini e comitati.

Il comitato annuncia che informerà i cittadini, che «in questi mesi hanno lottato con forza e dignità», su ogni aspetto del decreto. Alle istituzioni locali chiede posizioni chiare e scelte coerenti contro la delocalizzazione forzata e lo svuotamento del territorio, e soprattutto una rappresentanza della popolazione flegrea nei tavoli decisionali: un elemento ritenuto fondamentale per risolvere i problemi che da tre anni la comunità denuncia e per i quali si batte.