Gaza, è emergenza allagamenti: i bambini muoiono annegati. Israele blocca gli aiuti

A Gaza anche la pioggia è diventata una minaccia. Le forti precipitazioni dei giorni scorsi hanno allagato migliaia di tende in cui vivono gli sfollati, in una Striscia dove, secondo le stime umanitarie del 9 novembre, circa 1,4 milioni di persone, quasi il 65% della popolazione, vivono in tende o rifugi temporanei. La catastrofe umanitaria non è più un’emergenza improvvisa: è diventata una condizione permanente.

Il cessate il fuoco dell’ottobre 2025 viene ripetutamente violato da Israele e la vita quotidiana resta in bilico tra fame, freddo, acqua contaminata e dipendenza dagli aiuti. Le agenzie dell’Onu e le organizzazioni non governative attribuiscono una parte rilevante della responsabilità alle restrizioni imposte da Israele sull’ingresso di beni essenziali, mentre il mondo sembra aver spostato altrove lo sguardo.

Tende allagate e liquami: l’inverno a Gaza

Dopo il maltempo del 6 e 7 novembre, secondo quanto riportato da Osservatorio Repressione, la Protezione civile di Gaza ha ricevuto 2.166 chiamate di emergenza ma è riuscita a intervenire solo in 218 casi. Il Norwegian Refugee Council descrive bambini «al freddo e senza ripari adeguati» e denuncia che tende, teloni e serbatoi d’acqua restano fermi sui camion, senza raggiungere le famiglie.

Dove l’acqua piovana incontra fogne rotte e latrine di fortuna, il risultato è un’emergenza igienico-sanitaria: pozze di acqua mista a liquami tra le tende, con il rischio di epidemie di malattie diarroiche e infezioni cutanee. Nel suo rapporto del 5 novembre l’Ocha stimava un fabbisogno di circa 121.000 tende e 561.000 teloni impermeabili, a fronte di scorte pari a poche migliaia di tende nella Striscia: la pioggia ha trovato Gaza completamente impreparata.

La fame non è finita: cosa dicono i dati dell’Ipc

Sul fronte alimentare il quadro è migliorato rispetto all’estate 2025, quando l’Ipc, l’autorità internazionale sull’insicurezza alimentare, aveva dichiarato la carestia nel governatorato di Gaza. Nel rapporto del 23 luglio 2026 l’organismo ha constatato un miglioramento, dovuto alla riduzione dei combattimenti e a un maggiore ingresso di aiuti, ma ha avvertito che i progressi sono fragili e parziali. Tra metà aprile e fine giugno più di 1,2 milioni di persone, il 59% della popolazione, hanno affrontato una fame acuta; e circa 1,4 milioni potrebbero trovarsi in questa condizione entro fine anno.

Anche dove il cibo arriva, spesso è poco nutriente: le organizzazioni umanitarie denunciano che Israele si affida sempre più a commercianti privati anziché alle agenzie umanitarie, e che questo ha lasciato molte persone a mangiare alimenti di bassa qualità. A pesare sono anche i prezzi elevati, le code alle cucine di beneficenza e il ritardo nella crescita infantile (stunting), che secondo l’Ipc avrà conseguenze durature su sviluppo fisico e cognitivo di una generazione di bambini.

Le responsabilità di Israele

Il nodo, secondo le agenzie umanitarie, è il controllo degli accessi. Israele decide quali beni entrano nella Striscia e quando, e continua a limitare materiali come tende, teloni e attrezzature per riparare le infrastrutture, classificandoli in alcuni casi come beni a duplice uso. L’Ocha chiede da mesi che gli articoli ancora bloccati vengano autorizzati. Senza di essi, spiegano le Ong, nessun inverno può essere affrontato in modo dignitoso.

Non si tratta solo di logistica. Israele controlla oltre la metà del territorio di Gaza, comprese gran parte delle terre agricole, e secondo il ministero della Salute locale oltre 1.185 palestinesi sono stati uccisi dai raid e dai colpi di artiglieria dopo l’accordo dell’ottobre 2025. Il bilancio complessivo della guerra supera, secondo le stesse autorità sanitarie, i 73.000 morti, in grande maggioranza civili. Con quasi tutta la popolazione sfollata e priva di mezzi di sussistenza, la Striscia dipende quasi totalmente dagli aiuti: chi decide cosa entra, di fatto, decide chi si ripara dalla pioggia e chi mangia.

Indifferenza e silenzio: la Gaza dimenticata

A questo si aggiunge un altro dato, forse il più amaro: il mondo guarda altrove. Come ricorda l’Associated Press, con l’attenzione internazionale spostata sull’Iran, gli sforzi per la ricostruzione, per la smilitarizzazione e per il passaggio della governance a un Board of Peace guidato dagli Stati Uniti si sono in gran parte arenati. Già ad aprile l’Unrwa parlava di una Gaza «dimenticata», oscurata dal conflitto con l’Iran, dalla crisi del Golfo e dagli attacchi in Libano.