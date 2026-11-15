A Napoli è già Natale, via alla Fiera di San Gregorio Armeno: la strada più iconica al mondo

A Napoli si respira già aria di Natale con l’inaugurazione dell’edizione 2026 della storica Fiera di San Gregorio Armeno. La manifestazione più attesa del periodo invernale ha preso ufficialmente il via, accogliendo già centinaia di turisti e visitatori nel cuore del centro storico.

Natale a Napoli con la Fiera di San Gregorio Armeno 2026

Quest’anno, la tradizionale fiera presepiale, organizzata dalle associazioni Le Botteghe di San Gregorio Armeno e Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, è dedicata alla pace e alla fratellanza dei popoli. Ancora una volta i visitatori potranno perdersi in un percorso mozzafiato tra le botteghe storiche, ammirando presepi e pastori.

La giornata inaugurale ha visto la benedizione di Padre Domenico Sportiello e il taglio del nastro con l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato. Presenti anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino, il presidente della Commissione Urbanistica Massimo Pepe, l’architetto Gabriele Casillo e i maestri artigiani Vincenzo Capuano e Marco Ferrigno che ha realizzato un angelo, a nome di tutti i maestri artigiani di San Gregorio Armeno, offerto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“A San Gregorio Armeno si sente la magia speciale di Napoli e del Natale a Napoli. Sono molto contenta di inaugurare ancora una volta la Fiera presepiale e di essere qui con Flavia Sorrentino, Massimo Pepe, padre Domenico Sportiello e i nostri straordinari artigiani, qui rappresentati da Vincenzo Capuano e Marco Ferrigno, che, decennio dopo decennio, hanno reso San Gregorio Armeno la strada più iconica, più conosciuta, più famosa e più apprezzata nel mondo“ – ha dichiarato l’assessora Armato.

“Noi abbiamo voluto tutelare l’autenticità di questa strada in maniera molto forte: prima con una delibera che ha bloccato l’apertura di nuove attività food & beverage e poi con il nuovo piano commercio, approvato dal Consiglio comunale, su proposta mia e della Giunta, che autorizza solo la vendita di arte presepiale. San Gregorio è e sarà per sempre la strada del presepe. Quest’anno abbiamo voluto anticipare l’apertura della fiera per dare un’opportunità in più ai nostri artigiani e anche ai nostri cittadini e ai tantissimi turisti di conoscere queste meraviglie. Per gestire i flussi, anche quest’anno, entrerà in vigore il senso unico pedonale alternato”.