ALLERTA METEO prorogata in Campania, ancora forti temporali: fino a quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 23:59 di domani, lunedì 16 novembre.

Allerta meteo prorogata in Campania fino al 16 novembre

Sull’intero territorio regionale proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di temporale, dimoderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata, con conseguente livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico. Per le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento), l’avviso segnala la proroga anche del rischio idraulico, sempre di livello Giallo.

“Si raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi come allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta massi e frane, anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli” – si legge nella nota della Protezione Civile della Regione Campania.