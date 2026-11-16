L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Campania Welfare e della Regione Campania, che hanno condiviso la necessità di promuovere un’alleanza educativa concreta e radicata sul territorio.

“La prevenzione scende in campo” è lo slogan che accompagna il percorso, nato con l’intento di diffondere tra i più giovani la cultura della salute, rispetto e inclusione.

Un’alleanza educativa per diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione, salute e inclusione

Nei mesi di novembre e dicembre, le aule e le palestre delle scuole secondarie di primo grado di Torre del Greco diventano spazi di formazione, ascolto e consapevolezza. Prende il via la seconda edizione “La prevenzione scende in campo”, progetto promosso dall’associazione Ishtar APS e rivolto agli alunni degli istituti comprensivi I.C.S. Giampietro-Romano e I.C.S. Sauro-Morelli.

Alla base del progetto vi è una visione della prevenzione che si fonda sull’informazione, dialogo e ascolto. Un percorso rivolto ai ragazzi, volto a stimolarne la partecipazione attiva e a promuovere una maggiore consapevolezza, fornendo loro strumenti concreti per riconoscere e affrontare le sfide della vita quotidiana.

Scuola e territorio: una rete per promuovere educazione, inclusione e responsabilità sociale

“La prevenzione scende in campo” è un progetto di sensibilizzazione e promozione del benessere rivolto ai ragazzi e alle ragazze, che conduce a importanti momenti di confronto e riflessione.

“Abbiamo scelto di investire concretamente nel futuro delle nuove generazioni. Farlo insieme alla scuola e al territorio significa contribuire alla costruzione di una comunità più attenta, responsabile e capace di prendersi cura dei propri giovani“, sottolinea Felicia Di Donna, presidente di Ishtar APS.

Il calendario degli incontri e la collaborazione con gli istituti scolastici

Il percorso si articolerà in un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà due istituti scolastici del territorio. Il primo ciclo di incontri si terrà presso l’I.C.S. Giampietro-Romano nelle giornate del 13 e 25 novembre, con l’accoglienza e il coordinamento della dirigente scolastica Rosaria Colantuono.

Gli appuntamenti proseguiranno all’I.C.S. Sauro-Morelli, guidato dalla dirigente scolastica Lucia Di Lorenzi, che ospiterà sei incontri in programma l’11, il 16, il 23, il 24 e il 30 novembre e il 4 dicembre.

In entrambi gli istituti, il progetto coinvolgerà esperti, docenti e studenti in un lavoro condiviso. Alla Giampietro-Romano gli approfondimenti saranno dedicati all’educazione alimentare e alla prevenzione della violenza di genere, mentre alla Sauro-Morelli il programma comprenderà anche laboratori esperienziali incentrati sullo sport inclusivo.

Dalla tavola alla vita quotidiana: gli studenti diventano protagonisti di un percorso di educazione alimentare

Tra gli ambiti al centro del progetto trova spazio l’educazione alimentare, un tema che il dott. Nicola Di Lecce affronta puntando su un approccio pratico: “Nell’ambito del progetto, l’obiettivo non è imporre una dieta rigida, ma accompagnare i ragazzi verso una maggiore autonomia e consapevolezza rispetto a ciò che portano in tavola. Il cibo è il carburante che ci permette di svolgere al meglio le attività che amiamo di più, dallo sport allo studio, fino ai videogiochi“, spiega il professionista.

Per rendere ancora più immediato il messaggio, il dott. Di Lecce ricorre a una metafora vicina al mondo dei giovanissimi: “Un buon carburante consente alla nostra macchina di partire nel migliore dei modi. Ma cosa succede se utilizziamo quello sbagliato? L’auto funziona comunque?“.

Saranno proprio gli studenti, attraverso il confronto, a trovare le risposte, diventando protagonisti di un percorso che punta a sviluppare curiosità, autonomia e attenzione verso il proprio benessere.

Prevenzione della violenza di genere e delle discriminazioni: un percorso rivolto ai giovani per promuovere il rispetto e la parità

Accanto all’educazione alimentare, il progetto dedica ampio spazio anche alla prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, affrontando temi fondamentali per la crescita personale e relazionale dei più giovani. Gli incontri, curati dall‘avv. Teresida Carola, offriranno ai ragazzi l’opportunità di riflettere sul valore del rispetto reciproco e parità. Attraverso momenti di confronto e approfondimento, si intende promuovere una cultura fondata sul rispetto e ascolto.

Lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita

Alla Sauro-Morelli, il programma si arricchirà di una dimensione pratica attraverso le attività dedicate allo sport inclusivo, con il contributo della dott.ssa Eliana Acampora e della dott.ssa Simona Abate.

L’attività sportiva diventa così un’occasione per sperimentare concretamente il valore della collaborazione, imparare a rispettare le regole e riconoscere l’importanza del gruppo. Giocare insieme significa favorire la partecipazione di tutti, così che nessuno resti indietro.

Un lavoro di squadra tra studenti, insegnanti ed esperti per promuovere ascolto, confronto e consapevolezza

L’ambizione di Ishtar APS e dei partner coinvolti è che i valori trasmessi durante gli incontri possano andare oltre la durata del progetto, diventando parte integrante della quotidianità dei ragazzi e del patrimonio educativo della comunità.

La partecipazione delle scuole rappresenta un elemento centrale di questo percorso, che mette in rete competenze professionali, istituzioni scolastiche e territorio, riconoscendo nella collaborazione uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita delle nuove generazioni.

“La squadra è composta dai ragazzi, esperti e docenti. La prevenzione funziona davvero quando ciascuno fa la propria parte – ribadisce la presidente Felicia Di Donna – I professionisti saranno interlocutori capaci di ascoltare, stimolare domande e favorire momenti di confronto in un ambiente privo di giudizio“.

Ishtar APS: educare oggi per costruire una comunità più consapevole e inclusiva domani.

“Ci auguriamo che ‘La prevenzione scende in campo’ possa continuare a crescere, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra scuola, famiglie, professionisti e territorio. L’educazione e il benessere delle nuove generazioni sono una responsabilità collettiva” sottolinea la presidente di Ishtar APS, Felicia Di Donna.

Un percorso che punta a lasciare qualcosa di concreto anche oltre le attività programmate: “Vorremmo che ogni ragazzo portasse con sé un messaggio semplice, ma fondamentale: ciascuno di noi può contribuire a costruire una società più sana, inclusiva e rispettosa. Se anche un solo ragazzo avrà imparato a non escludere un compagno, una ragazza avrà acquisito maggiore consapevolezza del proprio valore o qualcuno avrà compreso l’importanza di prendersi cura di sé e degli altri, avremo raggiunto un risultato che va ben oltre il progetto“, sottolinea la responsabile dell’associazione.

La presidente conclude con una riflessione importante: “il nostro obiettivo non è soltanto parlare di prevenzione, ma far crescere consapevolezza. Ciò che seminiamo oggi nei giovani può diventare il cambiamento di domani“.