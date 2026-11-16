Prima la bonifica, poi la messa in sicurezza permanente, infine quella temporanea. Ed al futuro ci pensa Dio, forse. Il servizio di Report di ieri sera, 15 novembre, dà ancora una volta respiro nazionale ad una questione ignorata ed insabbiata perfino dalla maggior parte delle testate locali, anestetizzate evidentemente in virtù di un accordo trasversale che coinvolge Governo centrale e campo largo partenopeo, propagandosi poi a pioggia sulle redazioni napoletane.

Bagnoli: dalla bonifica alla messa in sicurezza parziale

L’inchiesta di Luca Chianca riallaccia i fili con quella dello scorso mese di gennaio. La cronistoria è quella che conosciamo tutti: dall’ordinanza del 2013 di Luigi de Magistris – confermata dai magistrati – che affermava il principio del chi inquina paga (Fintecna e Cementir, ossia Cassa Depositi e Prestiti e Gruppo Caltagirone, editore tra gli altri del quotidiano Il Mattino), al cambio di inquilino di Palazzo San Giacomo, l’ex rettore Gaetano Manfredi, che in veste di sindaco si fa sostanzialmente regalare i terreni da bonificare, per poi arrivare alla gara di Invitalia da 269 milioni di euro per la bonifica stessa e vinta da una cordata tra cui figura proprio una società riconducibile a Caltagirone.

Con l’assegnazione alla città di Napoli dell’America’s Cup 2027, l’ex area industriale viene scelta come base per ospitare gli hangar e le basi dei team. Scartata la bonifica totale della colmata, a causa dei costi e della lunga durata dei lavori, si è dapprima optato per un capping stabile, ossia la messa in sicurezza permanente dell’area con una copertura totale dei terreni, in modo da isolare le sostanze inquinanti evitando che si potessero disperdere. Una soluzione già molto contestata e ben diversa dal progetto originario, che prevedeva la ristrutturazione della linea costa ed il ritorno delle dune di sabbia.

Il rendering originario della bonifica a Bagnoli

Le modifiche al progetto in corso d’opera

Il progetto tuttavia ha subìto ancora un’altra modifica: la messa in sicurezza non sarà più permanente, bensì parziale, poiché realizzata con dei teloni che assicurano un contenimento del rischio sanitario soltanto per 18 mesi. Sarebbero stati sottratti al capping anche circa 30mila metri quadri di terreni rispetto agli originari 183mila. È sparita anche la barriera idraulica che avrebbe evitato la dispersione degli inquinanti in mare.

Cosa succederà dopo questi 18 mesi? Non si sa, per lo meno non ancora. Se Gaetano Manfredi afferma che il capping possa durare fino a 50 anni senza manomissioni (il problema sarebbe comunque rinviato e consegnato in eredità alle prossime generazioni), l’Arpac sottolinea che l’analisi di rischio è riferita ad un periodo non di lungo ma soltanto di 18 mesi, mentre alle osservazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, Invitalia risponde e precisa che non si tratta di una messa in sicurezza permanente.

Cosa accadrà nel prossimo futuro?

Insomma, la presunta bonifica a Bagnoli, attraverso il veicolo dell’America’s Cup che deve necessariamente svolgersi nella primavera-estate 2027, potrebbe essere una torta ben più golosa e consistente qualora si decidesse – e si trovassero i fondi – per intervenire ancora una volta sulla colmata. Tale scenario futuro è però, appunto, una supposizione, per certi versi augurabile dal punto di vista della tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Ad ogni modo e in qualunque evenienza, Bagnoli continuerebbe a essere un emblema di spreco, grigiore procedurale e decisionismo a carico della popolazione, condannata a subire disposizioni dall’alto.