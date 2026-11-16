A Napoli la marce dei venditori ambulanti abusivi si può pagare con il pos. Ci troviamo nel cuore della città, il centro storico UNESCO che, nonostante sia tale, è altresì invaso dalle bancarelle sgangherate di uomini che vendono merce contraffatta e paccottiglia. La novità più curiosa riguarda ora il metodo di pagamento, che può essere effettuato anche elettronicamente.

La circostanza è la ciliegina sulla torta di una faccenda ben più grande che riguarda abusivismo, criminalità organizzata, mancanza di decoro, mancanza di controllo da parte della Polizia Municipale e sostanziale indifferenza dell’amministrazione Manfredi. Il quadro si completa con la presenza ormai capillare dei cosiddetti negozi di paccottiglia, tutti uguali tra di loro ed a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, in cui lavorano stranieri apparentemente della stessa provenienza geografica dei detentori di bancarelle.

Pagamenti tracciabili per attività illegali: com’è possibile?

Il tutto va a danneggiare ovviamente le vendite delle attività regolari: i titolari sono letteralmente sul piede di guerra, con l’associazione Artigianà a fare da capofila. Ancora una volta è la presidente Germana Falibretti a sollevare gli interrogativi: “A chi sono intestati i conti correnti collegati a questi dispositivi? Come è possibile che un’attività completamente priva di licenza riesca a operare utilizzando strumenti bancari tracciabili? Dove sono i controlli antiriciclaggio e antievasione? Se ogni transazione elettronica lascia una traccia digitale precisa, com’è possibile che questi flussi di denaro non facciano scattare immediatamente degli allarmi?”.

Le risposte a queste domande non ci sono ancora. Si spera che arrivino al più presto, ma l’ottimismo rasenta lo zero visto che esposti, richieste e segnalazioni via social non hanno sortito alcun effetto nel corso dei lunghissimi mesi trascorsi. La cartolina più emblematica è rappresentata da Piazza San Gaetano, porta d’ingresso a San Gregorio Armeno: in pochi metri quadri si concentrano una decina di ambulanti, ogni giorno, praticamente indisturbati.

Una città invasa da bancarelle e negozi di paccottiglia

La criticità riguarda anche altre zone del centro, in primis via Toledo. Ai Quartieri Spagnoli sono frequenti le ribellioni di alcuni commercianti che, esasperati, cacciano letteralmente gli abusivi che si posizionano praticamente davanti alle porte delle loro attività. Idem alla Pignasecca. Il fenomeno sta cominciando anche coinvolgere il Vomero. La sensazione è che ci possa essere una regia precisa in questa espansione a macchia d’olio, un ragionamento che trova nel fatto acclarato e documentato dalle cronache che dietro il mercato del falso c’è sempre stata la criminalità organizzata.