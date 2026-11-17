Anche quest’anno, in vista del Natale, cresce l’attesa per il Black Friday, la giornata di sconti, presa in prestito dalla tradizione americana, che sarà seguita da altre due campagne di promozioni speciali: il Cyber Monday e il Travel Tuesday.

Quest’anno il Black Friday in Italia cade il 27 novembre 2026, subito dopo il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento americano. Bisognerà attendere, dunque, l’ultima settimana del mese di novembre per poter usufruire degli sconti del cosiddetto “venerdì nero” potendo contare su prezzi imbattibili, sia nei negozi fisici che sulle piattaforme online. Diversi store, tuttavia, hanno deciso di anticiparsi estendendo le offerte all’intera settimana

Lunedì 30 novembre, invece, sarà la giornata del Cyber Monday, inizialmente dedicata soltanto allo shopping online, poi estesa anche agli store fisici. Se il Black Friday coincide ogni anno con il giorno successivo a quello del Ringraziamento (che negli Stati Uniti si celebra il quarto giovedì di novembre), il Cyber Monday viene festeggiato sempre il primo lunedì successivo alla celebrazione.

Ciò che distingue il Cyber Monday dal Black Friday è la tipologia di prodotti interessati dalla scontistica: come indica la parola “cyber”, il lunedì che segue il Black Friday è dedicato al lancio di super sconti che riguardano essenzialmente prodotti elettronici e tecnologici.

A chiudere il periodo dei super sconti è il Travel Tuesday in programma per il primo dicembre. Si tratta di una giornata dedicata alle promozioni di viaggio, con offerte su voli, hotel e pacchetti vacanza, che cade annualmente il martedì successivo al Black Friday e al Cyber Monday.

Come sempre, in questo periodo dell’anno, si moltiplicano online gli inviti all’acquisto e alle offerte imperdibili, accompagnati da siti farlocchi e rischi di truffa. Si raccomanda, dunque, di affidarsi soltanto a venditori affidabili per far sì che le giornate del Black Friday, Cyber Monday e Travel Tuesday siano vissute come una reale occasione di risparmio, senza cadere in truffe o raggiri.