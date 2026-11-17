L’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli conquista un ruolo da protagonista nella ricerca oncologica europea, aggiudicandosi il coordinamento di ELENA-CARE, un progetto dedicato al miglioramento della prevenzione e dell’accesso alle cure per le persone con predisposizione ereditaria al tumore della mammella.

Tumori, Napoli protagonista in Europa con il Pascale

A ideare il progetto è stata Matilde Pensabene, oncologa e ricercatrice dell’Istituto dei Tumori Pascale che sarà anche alla guida scientifica e operativa dell’iniziativa. ELENA-CARE ha ottenuto un importante finanziamento internazionale, del valore di un milione e 480 mila euro, coinvolgendo ben 4 paesi e ponendo l’istituto partenopeo alla guida della rete mondiale di ricerca.

Un risultato di rilievo non soltanto per il finanziamento ottenuto, ma soprattutto per la responsabilità internazionale affidata all’Istituto napoletano: sarà infatti il Pascale a coordinare l’intero progetto e il partenariato che riunisce istituzioni e centri di ricerca di Italia, Svizzera, Romania e Grecia. Un riconoscimento che conferma la capacità della ricerca campana di competere nei programmi europei più qualificati e di assumere un ruolo di leadership nella cooperazione scientifica internazionale.

ELENA-CARE, acronimo di Equitable Lifelong Ecosystem approach for hereditary breast caNcer Access to CARE, è stato selezionato nell’ambito del partenariato europeo THCS (Transforming Health and Care Systems), cofinanziato dal programma quadro Horizon Europe. Il valore complessivo del progetto ammonta a 1.480.000 euro. Per la componente italiana, il Ministero della Salute, in qualità di organizzazione finanziatrice, metterà a disposizione 400mila euro, ripartiti tra i due istituti coinvolti: 250mila euro al Pascale e 150mila allo IEO di Milano.

Al centro dell’iniziativa c’è una questione fondamentale per la sanità contemporanea: garantire a tutti la possibilità di accedere alla prevenzione oncologica, indipendentemente dal luogo di residenza, dalle condizioni sociali o dal livello di conoscenza degli strumenti sanitari e digitali. Per chi presenta una possibile predisposizione genetica al tumore della mammella, così come per i familiari sani che possono essere esposti a un rischio elevato, la tempestività della consulenza oncogenetica e l’accesso ai test genetici possono fare una differenza sostanziale.

Eppure, tra la disponibilità delle conoscenze scientifiche e la possibilità concreta di beneficiarne esistono ancora ostacoli importanti. Distanze dai centri specializzati, difficoltà economiche, barriere culturali e scarsa familiarità con i servizi digitali possono rendere complicato l’accesso ai percorsi di prevenzione, alimentando disuguaglianze che il progetto intende contribuire a superare.

L’ambizione di ELENA-CARE è costruire un vero e proprio ecosistema di assistenza, capace di mettere in rete pazienti, familiari, professionisti sanitari e centri specialistici. Il modello proposto integra percorsi clinici e tecnologie digitali per accompagnare le persone lungo tutte le fasi della presa in carico: dalla valutazione del rischio ereditario alla consulenza oncogenetica, dall’esecuzione dei test genetici alla definizione di strategie personalizzate di sorveglianza e prevenzione.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla capacità delle persone di comprendere le informazioni sanitarie e utilizzare gli strumenti digitali. La cosiddetta health literacy e digital literacy rappresenta infatti un aspetto essenziale per costruire servizi realmente accessibili. L’innovazione, nella visione del progetto, deve adattarsi alle esigenze dei cittadini e non diventare un ulteriore ostacolo per chi ha meno strumenti per utilizzarla.

La dimensione transnazionale consentirà di mettere a confronto esperienze e modelli organizzativi differenti, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni efficaci e trasferibili nei diversi sistemi sanitari europei. Il progetto avrà una durata di 36 mesi e vedrà il Pascale nel ruolo di coordinatore scientifico e organizzativo dell’intera rete internazionale.

Matilde Pensabene svolge la propria attività nell’Unità Operativa di Oncologia Clinica Sperimentale di Senologia, diretta da Michelino De Laurentiis. La candidatura e lo sviluppo del progetto hanno ricevuto il sostegno della Direzione Scientifica del Pascale, guidata da Alfredo Budillon, che ha accompagnato il percorso di partecipazione al bando europeo, confermando la centralità della ricerca internazionale nella strategia dell’Istituto.

“Questo riconoscimento premia non solo l’impegno clinico e scientifico quotidiano della nostra squadra e a tale proposito un contributo fondamentale è stato quello di Andrea Vitale, dirigente biologo, che ha accompagnato l’intero processo, dalla scrittura del progetto alla costruzione e al consolidamento del partenariato europeo. ELENA-CARE testimonia la forza di una visione orientata all’equità di cura e all’innovazione tecnologica al servizio dei pazienti” – dice Matilde Pensabene.

“Il finanziamento europeo e il coordinamento affidato al Pascale rappresentano un risultato importante per la ricerca oncologica italiana e, in particolare, per Napoli. Ma il valore più profondo di questo progetto sarà misurato dalla sua capacità di incidere concretamente sulla vita delle persone: rendere più semplice individuare una predisposizione genetica, accedere a un percorso specialistico e ricevere indicazioni preventive adeguate. Perché la medicina di precisione non può essere soltanto una frontiera tecnologica riservata a pochi centri d’eccellenza. Deve diventare una possibilità concreta per tutti. Ed è proprio questa la sfida europea che il Pascale, da Napoli, è chiamato a coordinare“.

Dietro questo risultato della Pensabene c’è anche un lavoro lungo e complesso, portato avanti con dedizione e spirito di sacrificio, come dichiara il suo capo dipartimento, Michelino de Laurentiis: “Matilde raccoglie i frutti di un lavoro immenso, svolto per le persone e per l’Istituto. Un lavoro portato avanti quasi da sola, ben oltre l’orario di servizio, con grande spirito di sacrificio e una dedizione che merita di essere riconosciuta pubblicamente. Questo finanziamento premia la sua tenacia e la sua visione“.