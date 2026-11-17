Il Parco Cerillo, il gioiello verde nel cuore di Bacoli, diventa un’eccellenza d’Italia, imponendosi a livello nazionale come esempio virtuoso e ottenendo un finanziamento, da parte di una fondazione milanese, che renderà l’area verde napoletana ancor più accessibile e funzionale per cittadini e visitatori.

Parco Cerillo di Bacoli, meraviglia d’Italia: il progetto

A renderlo noto è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che in una nota ha dichiarato: “Abbiamo vinto! Da Milano, arriva un nuovo finanziamento per Bacoli. Parco Cerillo, 14.000 mq di verde urbano, è diventato un’eccellenza in Italia. Un’impresa sociale, modello virtuoso nazionale nella valorizzazione dei beni comuni. Ed è per questo che abbiamo deciso di allungare per altri anni la collaborazione tra Comune di Bacoli e Cooperativa Tre Foglie. Ed è per questo che abbiamo già investito oltre 100.000 euro, tra parco e villa, per assicurare sempre più servizi a questo angolo di paradiso. Qui dove giungono giovani, bambini, famiglie e cittadini da tutta Napoli, da tutta la Campania. E non solo”.

“La Fondazione Peppino Vismara, con sede in Milano, ha deciso di finanziare il progetto di potenziamento di uno dei luoghi più iconici della nostra città: il parco pubblico di Villa Cerillo. Con il bar, la biblioteca comunale, la sala convegno, l’area relax, il parco giochi per bambini e le terrazze panoramiche con vista sul Vesuvio e sul golfo dei Campi Flegrei. Perché qui si favorisce la diffusione della socialità, della cultura, dello studio. Perché qui si favorisce il lavoro sano, anche per le fasce più deboli. Con pieni e pari diritti. Perché qui si favorisce l’agricoltura a km zero e la sinergia tra istituzioni e terzo settore”.

Come reso noto dal primo cittadino, il progetto vincente si intitola “Una nuova stagione per il Parco”. Sarà realizzato dalla Cooperativa Sociale Tre Foglie, finanziato dalla Fondazione Peppino Vismara e in partenariato con il Comune di Bacoli, l’Asl Napoli 2 Nord e la Cooperativa Sociale Un Fiore per la Vita.

“Pensate a cosa era questo parco poco più di dieci anni fa. Uno scandalo. E vedete cosa è diventato. E immaginate cosa diventerà. Perché la dialettica, anche accesa, produce sempre risultati positivi quando l’interesse comune è il bene comune. Ringrazio quanti hanno reso possibile, con passione e professionalità, questo nuovo salto di qualità. Perché in fondo la vera vittoria non è neanche il nuovo finanziamento. Ma aver dimostrato che sappiamo lavorare come una squadra. Insieme, siamo più forti. Insieme, cresciamo meglio. Un passo alla volta”.