Le immagini che arrivano da San Marzano sul Sarno, interessata da intensi allagamenti nella giornata di domenica 15 novembre, raccontano una situazione che va ben oltre una semplice emergenza meteorologica.

Gli allagamenti di San Marzano sul Sarno raccontano di anni di negligenza

Strade trasformate in fiumi, abitazioni allagate, famiglie bloccate in casa e automobilisti impossibilitati a proseguire il proprio percorso: uno scenario che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto del nucleo fluviale, impegnato a prestare soccorso alla popolazione nelle zone maggiormente colpite.

Con il progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’emergenza è gradualmente rientrata, ma quanto accaduto riporta al centro una questione che da anni accompagna questo territorio: la sua fragilità idrogeologica e ambientale.

Ridurre tutto alla pioggia, infatti, rischia di nascondere problemi ben più profondi. La cementificazione, il consumo di suolo, la manutenzione insufficiente dei corsi d’acqua e le criticità del bacino idrografico del Sarno sono questioni che meritano attenzione costante, non soltanto quando si verificano allagamenti ed esondazioni.

Rete Difesa del Sarno: “Tutti complici di questo disastro”

A rendere ancora più evidente questa situazione sono le immagini diffuse dalla Rete Difesa del Sarno, che mostrano, nei pressi del Ponte Enrico Berlinguer, un accumulo impressionante di rifiuti, bottiglie di plastica, polistirolo, canne e detriti che ostruiscono il corso d’acqua.

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Una sorta di barriera di materiali galleggianti che solleva interrogativi sulla manutenzione del fiume, sulla gestione dei rifiuti e sull’efficacia delle attività di controllo e prevenzione. La presenza di questi accumuli, oltre a rappresentare un grave problema ambientale, desta preoccupazione anche sotto il profilo della sicurezza idraulica, soprattutto in occasione di precipitazioni intense come quella della giornata di ieri.

«Questo non è solo inquinamento, questa è una bomba ad orologeria», si legge sulla pagina del movimento, «Alla prossima pioggia seria, questa marea tossica ci entrerà letteralmente dentro casa. […] Le vostre chiacchiere, le passerelle e i vostri inutili “tavoli tecnici” non fermano le esondazioni. […] Siete tutti complici di questo disastro»

Episodi come quello degli allagamenti di San Marzano sul Sarno, infatti, ribadiscono la necessità di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, affrontando il problema alla radice. Soprattutto all’alba di un’epoca in cui fenomeni metereologici particolarmente avversi saranno probabilmente sempre più frequenti, il fiume non può essere ricordato soltanto quando l’acqua invade le strade, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

Ormai da tempo la Regione Campania investe soldi e promette un risanamento a breve termine del fiume. Questo è il momento in cui tutto ciò deve trasformarsi in qualcosa di concreto.