Dal 4 al 6 dicembre 2026 Caposele, in provincia di Avellino, tornerà ad accogliere i visitatori per la quattordicesima edizione del Mercatino di Natale, con la cerimonia di accensione dell’albero più alto d’Europa.

A Caposele l’albero di Natale più grande d’Europa

Caposele, piccolo paese dell’Alta Irpinia, inaugura la stagione natalizia con l’accensione del tradizionale albero di 30 metri che ogni anno illumina il paese raccontando una storia che va ben oltre la festività. Il tutto accompagnato dal suggestivo mercatino natalizio che immergerà i presenti nella vera atmosfera del Natale.

L’abete greco, radicato nel cuore del paese, nella Piazzetta delle Sorgenti, si eleva per oltre 30 metri di altezza, trasformandosi, ogni mese di dicembree, in quello che viene presentato come l’albero di Natale vivente più alto d’Europa. Per addobbarlo, infatti, servono attrezzature speciali ma ciò che lo rende particolare non è soltanto la sua altezza.

La sua storia comincia nel 2013 da una confidenza: il desiderio di una donna del paese, malata oncologica, che avrebbe voluto vedere quell’albero illuminato per Natale. Un sogno che non riuscì a vedere realizzato ma raccolto da Concita Meo che decise di farlo proprio e trasformarlo in realtà grazie ad una mobilitazione popolare, una raccolta fondi e, infine, la prima accensione.

In quattordici edizioni, quell’albero è diventato molto più di una decorazione natalizia. Anche gli addobbi, realizzati a mano, raccontano il lavoro, la partecipazione e la creatività di tante persone. Ogni luce ha un significato: ricordare chi non ce l’ha fatta nella battaglia contro la malattia ma soprattutto portare speranza a chi quella battaglia la sta ancora combattendo.

“Un albero per tutti” è diventato così un progetto di solidarietà concreta che, negli anni, ha contribuito alla ricerca oncologica, alla prevenzione, l’assistenza e il sostegno delle realtà impegnate nella cura dei malati. Un simbolo natalizio, dunque, che diventa un gesto di vicinanza, un’occasione per parlare di ricerca, prevenzione e soprattutto vita.

Dal 4 al 6 dicembre l’iniziativa entra nel vivo con l’inaugurazione dei mercatini e l’accensione del maestoso albero. Tre giornate di artigianato, prodotti tipici, gastronomia, musica e spettacoli oltre ad iniziative dedicate al territorio, ad ingresso gratuito. Un appuntamento che quest’anno si intreccia anche con il Tricentenario della nascita di San Gerardo Maiella, protettore delle mamme e dei bambini.