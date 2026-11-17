Si accende la magia del Natale a Napoli con l’accensione delle luminarie per le festività 2026. Nei prossimi giorni le prime zone della città saranno già illuminate e addobbate a festa.

Luminarie di Natale 2026 a Napoli: l’accensione

Il primo appuntamento è previsto sabato 21 novembre, alle ore 18:00, in piazza Bovio, con l’accensione delle luci della Camera di Commercio, nel largo antistante la sede dell’ente. Il presidente, Ciro Fiola, darà il via all’evento che porterà all’illuminazione di 2 mila metri di luci a LED sul grande albero installato nei pressi dell’ingresso e alle “Finestre della Meraviglia”.

Sulla facciata della sede camerale, sei monumentali finestre digitali ospiteranno le immagini natalizie realizzate dagli artigiani digitali, coordinati dall’architetto Marco Capasso, in un percorso che racconterà gli antichi mestieri e la magia delle festività per 50 giorni.

Cittadini e visitatori potranno ammirare 80 metri quadri di Led wall, con oltre 400 ore di spettacolo multimediale e 250 scenari virtuali. Alla dimensione multimediale si affiancherà un grandioso allestimento natalizio tradizionale, pensato per avvolgere l’intera piazza in un’atmosera calda, elegante e suggestiva.

I 14 balconi della Camera di Commercio saranno impreziositi da altrettanti alberi di Natale, alti 3 metri, e da 14 ghirlande, illuminati complessivamente da quasi mille metri lineari di luci LED. Dunque, quasi 3 chilometri di luci che contribuiranno a disegnare uno scenario di straordinario impatto visivo. L’inaugurazione sarà accompagnata dal coro di “That’s Napoli Live Show” diretto dal maestro Carlo Morelli.

Nel frattempo si avvia verso la conclusione l’installazione delle luminarie in altri punti della città. Le luci saranno accese per l’inaugurazione ufficiale domenica 6 dicembre, alle ore 18:00, in piazza Municipio, nei pressi dell’albero illuminato. Prenderanno parte alla cerimonia il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo Teresa Armato e l’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.

Nella stessa giornata, alle 17:30, si terrà anche l’inaugurazione della Natività a grandezza reale allestita sempre a Pizza Municipio, nella parte bassa, poco distante dal porto.