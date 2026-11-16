Lo scorso 10 novembre, la ricercatrice di origini torresi Clementina Sasso è stata premiata a Milano in occasione dell’evento Women at the Top 2026. Un riconoscimento alla sua carriera da astrofisica e al progetto F³GS, che unisce la scienza alla lotta contro la disparità di genere nelle STEM.

Women at the Top Milano 2026

Sono state oltre 1.400 le candidate al premio, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, prestigioso progetto de Il Sole 24 Ore, realizzato in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky TG24, che mira a riconoscere e valorizzare l’emancipazione femminile, superando gli stereotipi di genere in diversi ambiti: dallo spettacolo alla scienza, dallo sport all’arte.

A ricevere il premio nell’edizione di quest’anno, oltre all’astrofisica torrese, figurano anche Federica Agosta, neurologa dell’Ospedale San Raffaele, Lucia Del Mastro, oncologa dell’Università di Genova, Caterina Garone, genetista medica dell’Università di Bologna, ed Edwige Pezzulli, astrofisica e comunicatrice della scienza.

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L’idea di Clementina Sasso per combattere la disparità di genere nel settore STEM nasce negli Stati Uniti. Nel 2022, infatti, la ricercatrice si reca oltreoceano per partecipare a un progetto sull’empowerment femminile, durante il quale ha l’opportunità di confrontarsi non solo con ricercatrici del suo stesso settore, ma anche con manager di Mattel e alcune produttrici di Disney. Da quell’esperienza, Sasso matura la convinzione che qualcosa debba cambiare anche nel mondo della ricerca scientifica italiana, partendo proprio dalle scuole.

È così che nasce il progetto F³GS, un intervento didattico che promuove l’uguaglianza di genere nelle scuole, dalle elementari alle superiori. Ad aiutare la ricercatrice e divulgatrice nella sua missione ci sono decine di relatori provenienti da 15 enti di ricerca, tra cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Agenzia Spaziale Italiana, il CNR, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e l’ISTAT.

Anche la scienza ha bisogno di essere riletta attraverso una prospettiva femminista. È così che relatori, insegnanti e studenti, attraverso giochi e momenti di dialogo, lavorano per estirpare gli stereotipi maschilisti anche dal campo scientifico, un ambito nel quale, come confessa Clementina, le donne scienziate sono purtroppo ancora in netta minoranza.

L’11 febbraio, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, al CNR di Roma si terrà un incontro tra gli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto e numerose ricercatrici.