«Siamo un Paese a democrazia limitata». È una delle frasi più dure pronunciate da Sigfrido Ranucci domenica pomeriggio a Napoli, davanti a una sala gremita del Museo Filangieri. Un pomeriggio che, nato come presentazione di un libro, si è trasformato in un confronto sulla libertà di stampa e l’ingerenza della politica, manovrata da poteri occulti, sull’attività dei giornalisti indipendenti e non asserviti.

Il giornalista, oggi vicedirettore di RaiNews24 dopo la vicenda che lo ha portato lontano dalla conduzione di Report, ha presentato «Il ritorno della casta. Assalto alla giustizia». All’incontro, organizzato dal Caffè letterario L’Identitario di Alessandra Caldoro e moderato dal giornalista Carlo Tarallo, ha partecipato anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il caso Report e le campagne contro Ranucci

Una parte dell’intervento di Ranucci ha riguardato quanto accaduto a Report negli ultimi mesi: gli attacchi personali e la rimozione dalla guida del programma. Il giornalista è tornato anche sull’attentato dinamitardo all’auto, per il quale a giugno sono state arrestate quattro persone, accusate di aver agito su commissione. Ha poi parlato delle successive polemiche sull’assicurazione del veicolo, dicendosi incredulo che, con tutti i problemi del Paese, ci si occupi proprio di quello. Al netto del fatto che – come sarebbe stato facilmente riscontrabile – la sua vettura era effettivamente coperta dall’assicurazione. Una faccenda, una delle tante, che dimostra una certa volontà di disintegrare l’immagine del giornalista d’inchiesta.

Ranucci ha denunciato anche la manipolazione di contenuti audio con l’intelligenza artificiale e la circolazione di ricostruzioni che hanno alimentato una gogna mediatica fondata su fake news. Poi la riflessione sul web: la rete, ha spiegato, funziona con algoritmi che non premiano la verità ma la «cliccabilità», dunque contenuti che tengono incollati gli utenti con lo scopo di somministrare loro pubblicità. Non pubblico da informare, ma destinatari di compagne promozionali e propaganda.

De Magistris: Bagnoli, America’s Cup e il campo largo

Il confronto si è poi spostato su Napoli. De Magistris ha definito ciò che accade a Bagnoli una delle peggiori operazioni di speculazione affaristica sulla città, a costo di rischiare il disastro ambientale e danni gravissimi alla salute dei cittadini. Ha ricordato l’ordinanza del 2013 – Chi inquina paga – che richiamava in causa Fintecna, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, e Cementir, riconducibile al gruppo Caltagirone, dunque la proprietà de Il Mattino di Napoli.

L’ex sindaco ricorda come, da allora, sia cominciata una vera e propria campagna del quotidiano contro il suo operato da primo cittadino. Una ricostruzione che Luigi de Magistris ha spesso raccontato, anche alle telecamere di Report, aggiungendo inoltre una considerazione sulla particolare alleanza tra Governo Meloni ed il campo largo di Manfredi per quanto riguarda l’organizzazione dell’America’s Cup. Un piatto goloso nel quale ogni forza politica ha inteso porre la propria forchetta, secondo de Magistris.

«Servi o servendo il pubblico»: il messaggio ai giovani

Il filo rosso della serata è stato il bisogno di un’informazione indipendente. Rivolgendosi ai giovani che sognano questo mestiere, Ranucci ha detto che servono giornalisti veri, con grande forza morale e preparazione, disposti a non piegarsi davanti a nessuno. A chi gli chiedeva come avesse affrontato quanto accaduto, ha risposto che si è trovato a dare forza agli altri e ha capito che il lavoro giornalistico si può fare in molti modi. Citando l’epitaffio di Califano, ha aggiunto che «la morte non esclude il ritorno»: per lui conta il progetto che porta avanti.