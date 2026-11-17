Torre del Greco torna ad avere un Centro antiviolenza comunale. La struttura, inaugurata il 16 novembre nei locali di proprietà dell’ente in via delle Forze Armate, rappresenta un nuovo punto di riferimento per le donne vittime di violenza, maltrattamenti e soprusi.

Il Centro antiviolenza di Torre del Greco sarà affidato alla cooperativa Giada

Dopo anni di assenza, la città si dota nuovamente di un servizio dedicato all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno di chi vive situazioni di abuso. Il centro, denominato “Oltre”, sarà gestito dalla cooperativa sociale Giada, che metterà a disposizione un’équipe di professionisti qualificati. L’attività sarà svolta in stretta collaborazione con le forze dell’ordine del territorio, con l’obiettivo di garantire interventi coordinati e risposte adeguate alle esigenze delle donne che chiedono aiuto.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco Luigi Mennella, la presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia, la consigliera delegata alle Pari opportunità Iolanda Mennella e il dirigente del settore Politiche sociali e coordinatore dell’Ambito N31, Amedeo Cortese. Presenti anche rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Capitaneria di porto.

Mennella: “Un servizio importante per casi di violenza in aumento”

«Dopo anni di assoluta mancanza nella nostra città, grazie al lavoro portato avanti dall’amministrazione e dal consiglio comunale, la città torna ad avere un centro antiviolenza comunale», ha dichiarato il sindaco Mennella, «[…] Un servizio importante, anche perché da avvocato penalista posso dire che purtroppo, nonostante le leggi nazionali negli ultimi anni abbiano contribuito a dare nuovi strumenti per reprimere questi episodi, i casi di violenze sulle donne sono ulteriormente aumentati»

Soddisfazione anche da parte di Iolanda Mennella, che ha ricordato il lavoro svolto per reperire le risorse necessarie e individuare una sede idonea. «Il risultato odierno ci riempie di orgoglio, pur rappresentando il primo passo di un’attività che andrà avanti grazie ai servizi resi», ha affermato.

«L’auspicio è che, con nuovi strumenti a disposizione, il centro inaugurato ora possa funzionare al meglio e produrre i risultati, in termini di assistenza e accoglienza, dei quali ha bisogno una platea vasta come quella della città di Torre del Greco», ha aggiunto la consigliera regionale Loredana Raia.

Orari, telefono e contatti

Il Centro “Oltre” sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il mercoledì anche dalle 14 alle 18. È stata inoltre attivata una linea telefonica dedicata, disponibile 24 ore su 24, al numero 353 2220916. È possibile contattare la struttura anche tramite email all’indirizzo cavtorredelgreco@gmail.com.

Alle donne che si rivolgeranno al servizio sarà garantito il totale anonimato, con particolare attenzione anche alle esigenze degli eventuali figli minori.

L’apertura del centro punta, così, a rafforzare la rete territoriale di protezione e assistenza, offrendo uno spazio sicuro in cui trovare ascolto e supporto per affrontare e superare situazioni di violenza.