Dal 19 al 22 novembre 2026 Napoli torna ad ospitare Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud che arriva nel cuore del Vomero, con la sua diciottesima edizione, tra piazza degli Artisti e via Luca Giordano. L’ingresso è libero e gratuito.

Chocoland 2026 al Vomero: la fiera del cioccolato a ingresso gratis

Dopo la tappa di inizio mese in piazza Municipio, la tradizionale rassegna dolciaria riparte da giovedì a domenica al Vomero tra stand e dolci assaggi, numerosi laboratori, show cooking, spettacoli e animazione per tutta la famiglia. Anche stavolta i visitatori potranno provare le prelibatezze dei migliori maestri cioccolatieri, provenienti da più regioni.

“Questa edizione punta sull’intrattenimento per i più piccoli. Ricco il programma degli appuntamenti, molti dei quali plasmati proprio sui temi di maggiore successo nell’immaginario dei bambini. Non mancano opportunità di divertimento anche per chi piccino non lo è più, concepiti in modo da non fare sentire trascurata nessuna fascia d’età. La parte del leone la faranno le degustazioni, come sempre la cornice al cuore di Chocoland ovvero la possibilità di conoscere ed assaggiare le preparazioni artigianali e pasticciere praticamente di tutta Italia. Prevista una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone che vantano la maggiore tradizione nazionale” – ha spiegato l’organizzatore Luigi De Simone.

Ad arricchire gli stand ci sono arrivi da: Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia, Piemonte e naturalmente da tutta la Campania. Sarà possibile degustare: cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, i churros, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato.

Chocoland al Vomero è organizzato da New Action 2.0. Gode del patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli diretto dall’assessore Teresa Armato e della V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino. Presente anche lo stand dell’associazione “Vita Attiva” con i ragazzi speciali che, come ogni anno, presentano i loro lavori al Chocoland, promuovendone anche la vendita. Un’altra iniziativa è “Monelli a pasticciare” con i panettoni realizzati dai ragazzi di Nisida che saranno in vendita in una delle casette.

Ricco e variegato il cartellone dell’intrattenimento. Venerdì 20 novembre dalle ore 17 alle ore 20 ci sarà lo Scarabocchio Show. Appuntamento anche con le pizze dolci di Giuseppe Vesi che dalla sua pizzeria di via Luca Giordano realizzerà una creazione speciale ideata apposta per Chocoland.

Sabato 21 novembre spazio al Subbuteo. Lo storico gioco del calcio in punta di dito delizierà i presenti dalle ore 10 alle ore 14 in collaborazione con la scuola D’Ovidio Nicolardi E.A.Mario. Domenica 22 novembre c’è l’imperdibile Willy Wonka Show che prenderà il via alle ore 11. Il pomeriggio, invece, dalle ore 17 alle ore 20 sarà allietato da Il dinosauro ed il suo cucciolo a spasso per il Chocoland. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile prendere parte anche ad un laboratorio per ragazzi che potranno stampare borse a tema cioccolato e collane in resina.