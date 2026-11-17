Torre Annunziata diventa capitale dei fiori: arriva ExpoFlora Italy 2026
Nov 17, 2026 - Clara Flauto
A Torre Annunziata arriva la prima edizione di Expoflora 2026
Dal 27 al 29 novembre il Mercato dei Fiori di Torre Annunziata ospiterà la prima edizione della manifestazione internazionale ExpoFlora Italy 2026. Attesi 150 espositori, 15 delegazioni di buyer esteri e oltre 100 incontri.
Torre Annunziata al centro della filiera florovivaistica con ExpoFlora Italy
Un appuntamento che punta a trasformare la città oplontina in un nuovo polo di riferimento per il settore, mettendo in connessione le imprese campane con i mercati nazionali e internazionali.
L’evento è stato presentato presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, alla presenza dell’assessora Maria Carmela Serluca, della direttrice generale della DG Politiche Agricole Flora Della Valle e dell’organizzatore Salvatore Bonavita, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle aziende.
Un appuntamento internazionale in una location strategica
I numeri della prima edizione testimoniano le ambizioni della manifestazione: sono attesi 150 espositori e 15 delegazioni di buyer internazionali. Il programma prevede oltre 100 incontri, sei convegni tecnici e momenti di approfondimento dedicati all’innovazione agronomica, alla sostenibilità e all’Agricoltura 4.0. Spazio anche alle nuove varietà floricole, alle tecnologie e al mondo del wedding ed event design.
La scelta di Torre Annunziata non è casuale. Il Mercato dei Fiori si inserisce, infatti, in un’area strategica per la produzione, la logistica e la distribuzione florovivaistica del Mezzogiorno. La struttura sarà trasformata in uno spazio espositivo dinamico, con ambienti dedicati al networking, agli incontri istituzionali e alla valorizzazione delle produzioni locali. Tra gli allestimenti principali figurano la Tensostruttura Crystal, concepita come «Serra delle Relazioni», e il «Giardino delle Eccellenze Campane», ispirato al paesaggio vesuviano e realizzato con richiami alla pietra lavica, al legno e alle essenze botaniche locali.
La Campania guarda al futuro
Con circa 200 milioni di euro di fatturato annuo, 900 aziende e quasi 1.000 ettari coltivati, il florovivaismo rappresenta una delle filiere strategiche dell’agricoltura campana. La Regione sosterrà la manifestazione anche attraverso uno spazio dedicato e la partecipazione di dieci imprese selezionate.
L’ambizione è fare di ExpoFlora Italy molto più di una fiera: una piattaforma permanente di relazioni, innovazione e opportunità commerciali. Torre Annunziata è, quindi, pronta ad accogliere il mondo del florovivaismo e a diventare, per tre giorni, una vetrina internazionale del Made in Italy.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’evento.