Dal 27 al 29 novembre il Mercato dei Fiori di Torre Annunziata ospiterà la prima edizione della manifestazione internazionale ExpoFlora Italy 2026. Attesi 150 espositori, 15 delegazioni di buyer esteri e oltre 100 incontri.

Torre Annunziata al centro della filiera florovivaistica con ExpoFlora Italy

Un appuntamento che punta a trasformare la città oplontina in un nuovo polo di riferimento per il settore, mettendo in connessione le imprese campane con i mercati nazionali e internazionali.

L’evento è stato presentato presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, alla presenza dell’assessora Maria Carmela Serluca, della direttrice generale della DG Politiche Agricole Flora Della Valle e dell’organizzatore Salvatore Bonavita, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle aziende.

Un appuntamento internazionale in una location strategica

I numeri della prima edizione testimoniano le ambizioni della manifestazione: sono attesi 150 espositori e 15 delegazioni di buyer internazionali. Il programma prevede oltre 100 incontri, sei convegni tecnici e momenti di approfondimento dedicati all’innovazione agronomica, alla sostenibilità e all’Agricoltura 4.0. Spazio anche alle nuove varietà floricole, alle tecnologie e al mondo del wedding ed event design.

La scelta di Torre Annunziata non è casuale. Il Mercato dei Fiori si inserisce, infatti, in un’area strategica per la produzione, la logistica e la distribuzione florovivaistica del Mezzogiorno. La struttura sarà trasformata in uno spazio espositivo dinamico, con ambienti dedicati al networking, agli incontri istituzionali e alla valorizzazione delle produzioni locali. Tra gli allestimenti principali figurano la Tensostruttura Crystal, concepita come «Serra delle Relazioni», e il «Giardino delle Eccellenze Campane», ispirato al paesaggio vesuviano e realizzato con richiami alla pietra lavica, al legno e alle essenze botaniche locali.

La Campania guarda al futuro

Con circa 200 milioni di euro di fatturato annuo, 900 aziende e quasi 1.000 ettari coltivati, il florovivaismo rappresenta una delle filiere strategiche dell’agricoltura campana. La Regione sosterrà la manifestazione anche attraverso uno spazio dedicato e la partecipazione di dieci imprese selezionate.

L’ambizione è fare di ExpoFlora Italy molto più di una fiera: una piattaforma permanente di relazioni, innovazione e opportunità commerciali. Torre Annunziata è, quindi, pronta ad accogliere il mondo del florovivaismo e a diventare, per tre giorni, una vetrina internazionale del Made in Italy.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’evento.