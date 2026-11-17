“Sono ripartito da uno scantinato”. Così domenica scorsa, al Museo Filangieri, si esprimeva Sigfrido Ranucci riferendosi alla nuova avventura con Spotlight, l’approfondimento del lunedì in seconda serata su RaiNews24. Uno spazio evidentemente meno pregiato e comodo rispetto a quello riservato a Report, in onda su Rai 3 alle ore 20:30. Nonostante tutto, la trasmissione di inchiesta di Ranucci ieri sera ha sfondato il muro dei 230mila spettatori con punte dello 0,8% di share, un risultato che ha triplicato quello della scorsa settimana.

Per comprendere bene la dimensione di tale successo, basti considerare che la media di RaiNews24, nella medesima fascia, è dello 0,16% di share con circa 27mila spettatori. Allo stesso tempo, Report ha perso nel giro di una puntata ben 306mila spettatori: domenica scorsa ha totalizzato 876mila spettatori con il 6,6% di share, contro il risultato di un milione e 182mila rispetto alla puntata precedente.

Spotlight, boom di ascolti per il nuovo approfondimento di Ranucci

Ieri sera, su Spotlight, è andata in onda l’inchiesta dal titolo “Le valigie di Bibi” firmata da Giulia Bosetti. Il servizio è incentrato su una questione parecchio controversa ed emblematica: i finanziamenti del Qatar in Israele e nei Territori Palestinesi, evidenziando i rapporti con la cerchia di Netanyahu, rimasti in gran parte senza un’indagine pubblica. Si parla di centinaia di migliaia di dollari dal Qatar che sarebbero finiti nelle tasche di tre stretti consiglieri di Netanyahu, tra cui il capo della comunicazione Jonatan Urich, attualmente sotto processo. Tra le fonti ci sono l’ex agente dell’intelligence francese Marc Eichinger, che ha ottenuto i documenti noti come “operazione Raven”, e l’ex colonnello del Mossad Yigal Carmon, che li ha confermati. L’inchiesta si inserisce in un quadro più ampio secondo cui fondi dal Qatar diretti ad Hamas facessero parte di una strategia israeliana per indebolire l’Autorità nazionale palestinese e ostacolare uno Stato palestinese, fino al 7 ottobre 2023.

Un’inchiesta dunque che ha generato molto interesse, perché accende delle luci ed incoraggia l’ennesima riflessione anche all’interno dei confini italiani, visti i rapporti stretti tra Italia ed Israele, la subalternità rispetto agli Stati Uniti, l’ipotesi della speculazione edilizia nel territorio della Striscia di Gaza che Trump ed i suoi vorrebbero trasformare in una meta di super lusso. Una vera e propria mangiatoia sul genocidio del popolo palestinese.