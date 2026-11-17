Fino al 26 dicembre 2026 la magia del Natale tornerà ad inondare il Castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, dando il via al suggestivo villaggio tra gli scenari mozzafiato di uno dei borghi più belli d’Italia.

Natale 2026 al Castello di Gesualdo: tra i più belli d’Italia

Tutti i sabati e le domeniche, dal 14 novembre fino al 26 dicembre, compreso il weekend dell’Immacolata, dalle 11:00 alle 22:00, il Castello di Gesualdo si veste ancora una volta di luci, colori ed emozioni inaugurando i mercatini di Natale della rassegna “Gesualdo Magic of Christmas”, giunta alla sua quinta edizione.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, e il sindaco di Gesualdo, l’avvocato Domenico Forgione. Una manifestazione natalizia che anche quest’anno è resa possibile da un vero gioco di squadra che coinvolge tutte le associazioni, in primis Irpinia Escapes, guidata da Josephine Carrabs e Raffaele Pietropaolo, e Associazione Voci dal Borgo che collabora alla buona riuscita dell’evento.

Un’edizione rinnovata con un percorso del tutto nuovo che darà ai visitatori l’impressione di immergersi in una favola del Natale. Un itinerario mozzafiato tra gli spazi del castello medievale dove poter incontrare anche Babbo Natale. Tra le novità spicca la “Cittadella del Presepe”, curata e realizzata dall’Associazione “Voci dal Borgo”. I partecipanti potranno, infatti, ammirare i presepi realizzati dall’associazione napoletana presepisti nella cittadella del borgo di Gesualdo.

Si potranno ammirare le manifatture di presepisti locali e altri presepi realizzati sempre dall’arte presepiale napoletana, oltre al fiore all’occhiello di Palazzo Mattioli: la Cittadella degli Antichi Mestieri, con un percorso tutto dedicato all’arte degli antichi mestieri gesualdini e irpini, dal falegname allo stagnaro, al vasaio, alla stanza del contadino.

Non mancherà un laboratorio presepiale e un grande concerto che si terrà con la partecipazione degli alunni delle scuole primaria e secondaria di Gesualdo, Frigento, Sturno e Villamaina.