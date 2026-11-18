Si terrà venerdì 20 novembre 2026 a Napoli una grande festa di compleanno per Vincenzo: un cittadino che proprio nei prossimi giorni compirà 92 anni e sarà circondato dall’affetto dell’intera cittadinanza che ha appreso con sconforto la sua storia.

Napoli, una festa per Vincenzo: lasciato solo a 92 anni

Vincenzo, 92enne napoletano, ha dovuto affrontare una sofferta ingiunzione di sfratto dalla casa in cui viveva da una vita, da parte della nipote che ha ereditato l’immobile. Una vicenda che ha toccato le corde più profonde dell’animo umano, risvegliando il volto più autentico, generoso e solidale di una città intera.

Per fargli sentire tutto il calore della sua città e regalargli un pomeriggio di autentica serenità, l’intera comunità si è mobilitata organizzando per lui una grande festa. Tutti si riuniranno alle 17:00 in via dei Tribunali 193 (presso il Luggage Storage di Patrizia Succoio) per dare il via ai festeggiamenti.

Si tratta di un evento fortemente voluto dai residenti insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli e a Germana Falibrretti, presidente dell’Associazione Artigianà. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni e agli organi di stampa che potranno far sentir la propria vicinanza al signor Vincenzo.

“Vincenzo non è solo e venerdì 20 novembre glielo dimostreremo tutti insieme, con il calore e il cuore grande che solo Napoli sa esprimere. La sua storia ha colpito profondamente tutti noi: a 92 anni, dopo una vita intera trascorsa tra quelle mura e in quel quartiere, ritrovarsi a fare i conti con l’incubo di uno sfratto è una ferita dolorosa. Proprio per questo, insieme a Germana Falibretti, ai commercianti e ai residenti di via dei Tribunali, abbiamo voluto organizzare questa festa: perché nessuno dovrebbe mai sentirsi solo, a maggior ragione nel giorno del proprio compleanno” – ha commentato Borrelli.