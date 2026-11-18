Stefano De Martino avrebbe rivelato al padre, poco prima di morire, che avrebbe condotto il Festival di Sanremo, pur non avendone ancora la certezza. A rivelarlo è stato lo stesso conduttore nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Pezzi.

Stefano De Martino: “Sanremo? L’ho detto a mio padre prima di morire”

Il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival lo scorso gennaio ha perso il suo papà, Enrico De Martino. Di professione ex ballerino, Enrico a novembre aveva scoperto di avere un tumore che in pochi mesi lo ha portato al decesso. Proprio in quei difficili mesi di malattia, Stefano aveva deciso di svelare al padre il suo prossimo incarico televisivo, spingendolo a resistere per poter assistere al suo successo.

In quel momento la sua conduzione non era nemmeno ufficiale ma, come dichiarato dal conduttore stesso: “Per me era un motivo in più per dirgli ‘tieni duro’. Gli ho detto ‘guarda che faccio il Festival di Sanremo’. In quel momento non ne ero certo nemmeno al 100%. Lui era contentissimo”.

“Io gli dedico tutto a mio padre, anche questa intervista. Il dolore per la perdita di mio padre è stato un vaccino contro ogni tipo di paura. Affronto questo Festival di Sanremo a braccia aperte perché non ho niente da perdere” – ha concluso il direttore artistico.

Intanto spuntano le prime anticipazioni sulla kermesse canora più attesa dell’anno. De Martino ha dichiarato di non aver scelto co-conduttori, solo alcuni personaggi che lo affiancheranno sul palco. Dovrebbe ritornare anche la storica sigla “Perché Sanremo è Sanremo”. Se alcuni cantanti sono già stati scartati, come Arisa, tra i possibili confermati ci sarebbero i The Kolors.