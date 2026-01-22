Bacoli, strade rifatte dopo i lavori per la fibra. Il sindaco Josi: “L’avevo promesso. Ecco i risultati”

Nelle ultime settimane la scelta del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, di bloccare i cantieri della fibra ottica ha raccolto un consenso trasversale. Una decisione netta, maturata davanti a strade da poco riasfaltate dal Comune e nuovamente devastate da interventi eseguiti senza il minimo rispetto per il territorio e la sicurezza dei cittadini. In un contesto in cui troppo spesso le amministrazioni locali subiscono passivamente, Bacoli ha scelto di reagire, trasformando una protesta in un’azione concreta.

Così, dopo aver bloccato i cantieri e preteso il ripristino del manto d’asfalto, le ditte si sono messe all’opera per realizzare ciò che tra l’altro impone loro la legge. Una legge rispettata solo perché il primo cittadino ha fatto sentire nettamente la sua presenza.

Le strade riasfaltate e la risposta del Comune

“Ve l’ho promesso, e così sarà – scrive il sindaco Della Ragione su Facebook – Ci stanno riasfaltando tutte le strade di Bacoli che ci hanno devastato. Ecco i risultati delle denunce che abbiamo fatto contro i lavori fatti male della fibra. Avevano coperto di buche strade che avevamo asfaltato da poco: lasciando una condizione di pericolo e di degrado intollerabile”.

“Adesso, stiamo voltando pagina. Eccone un’altra, appena riasfaltata. Siamo a via Cerillo. E non ci fermeremo fino a quando non si sarà ripristinato lo stato dei luoghi. Perché non è vero che non si può fare. Perché non è vero che i comuni devono restare inermi, e soffrire. Ma quando si reagisce, i risultati arrivano. Basta volerlo davvero. Insieme, a difesa della nostra città. Un passo alla volta. Anzi. Una strada alla volta“.