Perché Sal Da Vinci prima ancora di esibirsi era già in finale all’Eurovision: la spiegazione

Cresce l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma il 16 maggio 2026, che vedrà ancora una volta sul palco di Vienna il cantante napoletano Sal Da Vinci che si è classificato di diritto tra i finalisti, come stabilito dal regolamento.

Eurovision 2026: perché Sal Da Vinci era già in finale

Il cantante di Per sempre sì, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, si è esibito nella prima serata della celebre kermesse musicale ma la sua esibizione non è stata sottoposta alle consuete votazioni funzionali per l’accesso in finale.

L’artista è, infatti, giunto sul palco già da finalista, pronto per la successiva esibizione prevista per il 16 maggio. Si tratta di un passaggio determinato dal regolamento stesso della manifestazione: l’Italia fa parte dei Big 5, cioè i paesi che hanno contribuito maggiormente alla nascita dell’Eurovision, insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna (che quest’anno non ha preso parte al festival).

Insieme al paese ospitante, Vienna, dunque l’Italia si è qualificata di diritto alla finalissima. La serata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:35 e fino all’una di notte, quando sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2026 dell’Eurovision.

Per il racconto italiano, la conduzione è affidata ancora una volta a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Intanto cresce sempre più l’affetto nei confronti di Sal Da Vinci, acclamato anche a Vienna, sia dal pubblico che dagli stessi concorrenti.