Portici, Enzo Cuomo apre al confronto (futuro) con il M5S: “Accantonare asprezze personali e politiche”

Il campo largo si ricomporrà anche a Portici? È una eventualità tutt’altro che remota, stando alle parole scritte sui social dall’ex sindaco porticese ed attuale assessore regionale Enzo Cuomo.

Anche a Portici si formerà il campo largo?

Commentando un post sulla pagina Facebook del Pd di Portici, pubblicato qualche giorno fa, Cuomo ha affermato che “Ho avuto modo di dire pubblicamente che bisognerà trovare un percorso di confronto politico nel merito e sui contenuti con i 5 Stelle anche a Portici. Ciascuno di noi ed anche loro dobbiamo accantonare asprezze personali e politiche e cercare le ragioni di confronto. Avremmo dovuto farlo durante le regionali, potevamo farlo per le comunali […] Ci siamo riusciti in Regione, dobbiamo provarci anche a Portici”.

Nel frattempo i fatti sono andati diversamente, com’è noto. A Portici non si è riuscito a riproporre lo schema del campo largo, collaudato in regione ed operativo a livello nazionale. Ad Ercolano, invece, PD e M5S sostengono lo stesso candidato sindaco, nell’ambito di una coalizione larga che comprende altri partiti e liste. Ciò dimostra che, anche sui temi locali, le identità in senso lato di dem e pentastellati potrebbero riuscire a trovare dei punti di incontro, o quanto meno portare lo scontro sul campo nella normale dialettica, anche aspra ma pur sempre leale.