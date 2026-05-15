Arriva la Festa della Ciliegia nel Napoletano: tante specialità e Mercato a ingresso gratis

Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 prenderà il via la Festa della Ciliegia a Sasso di Roccarainola, in provincia di Napoli, il grande evento dedicato al frutto dell’estate giunto alla sua sedicesima edizione.

Festa della Ciliegia a Sasso di Roccarainola: l’ingresso è gratis

La grande sagra si terrà in Piazza Barbarino, all’Anfiteatro Sasso di Roccarainola, regalando a cittadini e visitatori due giorni all’insegna del gusto e dei sapori tipici locali. Il tutto in una location immersa nella natura e in un’atmosfera conviviale, allietata da musica e spettacoli dal vivo.

Nel corso dell’evento sarà possibile degustare specialità genuine, a km 0 e bio, sia dolci che salate. I partecipanti avranno la possibilità di assaggiare ed acquistare prodotti a base di ciliegia e visitare l’imperdibile Mercato della Ciliegia e dei prodotti tipici. La domenica gli stand saranno aperti anche a pranzo.

Un percorso di gusto arricchito da esibizioni live che renderanno indimenticabili entrambe le serate. Sabato, dalle ore 20:30, protagonisti del cartellone di intrattenimento saranno I Vico, piccola orchestra della Tammorra, mentre domenica per il gran finale sono attesi i Caffeina Band.

L’evento è reso possibile dall’Ordine Secolare e I Giovani di Sasso con il patrocinio del Comune di Roccarainola. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

RIEPILOGO INFO

COSA: Festa della Ciliegia;

DOVE: Piazza Barbarino all’Anfiteatro Sasso, Sasso di Roccarainola, Napoli;

QUANDO: 13 e 14 giugno 2026.



