Scrittura creativa e giovani talenti: il successo del Degni al Campania Felix

Un importante riconoscimento per la comunità scolastica di Torre del Greco è arrivato nella suggestiva cornice dell’Arena Vulcano Buono. Il 13 maggio, le classi 3E e 4E dell’Istituto Superiore Francesco Degni, hanno ricevuto una prestigiosa targa nell’ambito del Premio Cimitile, distinguendosi con racconti di scrittura creativa dedicati al tema della pace.

Campania Felix, un ponte tra cultura e nuove generazioni

Il Campania Felix – Festival della Letteratura per Ragazzi- si conferma uno dei più importanti appuntamenti regionali dedicati alla promozione della lettura e della scrittura tra i giovani. Organizzato in collaborazione con la Fondazione Premio Cimitile, Regione Campania e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il Festival ha posto al centro della riflessione una celebre riflessione di Elsa Morante: “La pace vera non ha spazio nella storia dell’Umanità”.

Parole profonde che hanno spinto gli studenti a interrogarsi sul valore della convivenza, conflitti e sulla costruzione di un futuro fondato su giustizia, dialogo e rispetto reciproco.

Il percorso didattico dell’IIS Francesco Degni tra formazione e crescita personale

Il riconoscimento ottenuto dalle classi 3E e 4E è il risultato di un percorso didattico intenso e coinvolgente. Guidati con dedizione dalla professoressa Elvira Scognamiglio e sostenuti dall’intero corpo docente, gli studenti hanno trasformato riflessioni personali e collettive in elaborati capaci di emozionare e far riflettere.

Attraverso favole e racconti brevi, i ragazzi hanno raccontato la pace come una scelta quotidiana da costruire attraverso la memoria, educazione e cultura.

Musica, danza e poesia arricchiscono il Festival

La premiazione della borsa di studio “Dott. Felice Dichiarante” e dei riconoscimenti speciali si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. A condurre l’evento sono stati la dott.ssa Autilia Napolitano e il prof. Domenico Della Pietra.

Alla manifestazione hanno preso parte importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, tra cui il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, dott. Felice Napolitano, e il Presidente del Consiglio della Regione Campania, Massimiliano Manfredi.

La giornata è stata arricchita dalla presenza della giornalista e scrittrice Serena Bortone e dalle esibizioni artistiche delle scuole del territorio, tra musica, danza, poesia e performance teatrali.

Grande entusiasmo per l’esibizione di LDA e Aka 7even al Campania Felix

A rendere ancora più coinvolgente l’evento è stata la performance musicale “Andamento lento”, interpretata da LDA e Aka 7even, molto apprezzata dal pubblico presente e capace di rendere ancora più speciale l’atmosfera del Campania Felix – Festival della Letteratura per Ragazzi.

Un appuntamento che ha celebrato il talento dei giovani e il valore della cultura come strumento di pace, crescita e inclusione.