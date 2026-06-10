Festa della Ciliegia, 2 giorni di stand tra prelibatezze e concerti: l’ingresso è gratis

Il 13 e 14 giugno 2026 torna l’appuntamento con la Festa della Ciliegia di Formicola, la grande festa che animerà il borgo medievale casertano, dedicata al frutto più amato dell’estate. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa della Ciliegia 2026 a Formicola: 2 giorni di stand e concerti

Il grazioso borgo alle pendici del Monte Maggiore, in provincia di Caserta, accoglierà ancora una volta i visitatori in uno scenario suggestivo, dando il via ad un vero e proprio percorso di gusto tra i sapori della tradizione.

Nel corso dell’evento, organizzato dalla Pro Loco Il Capraio di Formicola, cittadini e visitatori potranno assaggiare la ciliegia locale che, oltre ad essere servita come frutto fresco, sarà protagonista anche di molti piatti preparati sul posto.

Non mancheranno tante altre prelibatezze tra panini, pizze a portafoglio, primi, secondi e bibite rinfrescanti. Immancabili i dolci, rigorosamente a base di ciliegia. A disposizione degli ospiti anche stand per intolleranti al glutine e al lattosio.

Il “viaggio” gastronomico sarà allietato da spettacoli e musica live. Per l’ultimo weekend di festa sono attesi due concerti: sabato 13 giugno ad esibirsi sarà Tony Tammaro mentre domenica 14 giugno il gran finale sarà affidato a Jen’s Groove.

Tutte le serate prenderanno il via a partire dalle ore 20:00 con l’apertura degli stand, proseguendo fino a mezzanotte. L’ingresso alla sagra è libero e gratuito. Gli ospiti pagheranno soltanto le consumazioni scelte presso gli stand presenti.