La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road d’Italia: che significa e cosa cambia

La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road d’Italia grazie al riconoscimento ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A renderlo noto è la società stessa.

La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road d’Italia

La Tangenziale partenopea conquista la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità ai requisiti del Decreto Ministeriale 70/2018, diventando la prima e unica Smart Road dell’intero territorio nazionale.

Si tratta di un riconoscimento che, come si legge in una nota, “ne attesta l’adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico e al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma”.

Sarebbero tre le caratteristiche principali che hanno trasformato una delle principali arterie urbane di Napoli in un vero e proprio laboratorio di mobilità intelligente:

Monitoraggio del traffico con sensori distribuiti lungo tutta la rete per registrare, in tempo reale, dati sulla viabilità che vengono poi inviati al centro di controllo per pianificare gli interventi necessari per la gestione attiva della mobilità;

con sensori distribuiti lungo tutta la rete per registrare, in tempo reale, dati sulla viabilità che vengono poi inviati al centro di controllo per pianificare gli interventi necessari per la gestione attiva della mobilità; Monitoraggio meteo e idrogeologico con sensori che rilevano dati meteorologici, condizioni della pavimentazione, livelli delle acque e più in generale lo stato del territorio per consentire agli automobilisti di guidare in sicurezza grazie al lavoro degli operatori pronti a intervenire al superamento delle soglie prestabilite;

con sensori che rilevano dati meteorologici, condizioni della pavimentazione, livelli delle acque e più in generale lo stato del territorio per consentire agli automobilisti di guidare in sicurezza grazie al lavoro degli operatori pronti a intervenire al superamento delle soglie prestabilite; Comunicazioni ai viaggiatori e mobilità connessa grazie alle nuove tecnologie che abilitano la comunicazione bidirezionale tra veicolo e infrastruttura consentendo ai viaggiatori di ricevere news su velocità consigliata, incidenti e condizioni meteo.

Un grande passo in avanti per la mobilità partenopea che si avvale dell’utilizzo delle migliori tecnologie per fornire ai viaggiatori condizioni sempre più efficienti e all’avanguardia.

Un importante traguardo per Napoli e per l’innovazione delle infrastrutture italiane.