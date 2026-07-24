Torre Annunziata celebra la Madonna della Neve: ricco programma per i festeggiamenti del 5 agosto

Torre Annunziata si prepara ad uno degli eventi più sentiti dalla città: la celebrazione dello storico ritrovamento del quadro della Madonna della Neve, avvenuto il 5 agosto 1354.

Il ritrovamento miracoloso da parte dei pescatori di Torre Annunziata

La giornata è dedicata ad un prezioso ricordo per la comunità torrese: il ritrovamento nella acque antistanti lo scoglio di Rovigliano del famoso quadro della Madonna, oggi venerata protettrice e patrona della città.

Secondo la tradizione, i pescatori recuperarono dal mare una cassa di legno contenente un busto in terracotta di stile greco, raffigurante la Vergine con il Bambino Gesù. Il ritrovamento diede origine a una disputa con alcuni pescatori di Castellammare di Stabia, che rivendicavano la proprietà del manufatto. La controversia fu risolta dal magistrato dell’epoca a favore di Torre dell’Annunziata, alla quale l’effigie fu ufficialmente affidata.

Il quadro della Madonna della Neve a Torre Annunziata

Un programma ricco di eventi

La Basilica Pontificia della Santissima Madonna della Neve, in collaborazione con il Comune, propone un calendario ricco di eventi, dalle celebrazioni solenni ai festeggiamenti in strada.

Tra i momenti più significativi ci saranno la suggestiva processione a mare del 5 agosto con la rievocazione del ritrovamento dell’icona e la solenne processione per le vie della città domenica 9. Spazio anche all’intrattenimento, con spettacoli teatrali, il Porto Food & Fest dal 7 al 9 agosto e il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio per la conclusione dei festeggiamenti.

“Celebrare la Madonna della Neve significa rinnovare l’alleanza tra la nostra storia e la grazia divina”, si legge nel comunicato della Basilica, “Come i nostri pescatori recuperarono dal mare l’icona della Mamma Bruna con le loro mani operose, così oggi siamo chiamati a proteggere la nostra umanità”

Il programma completo delle celebrazioni e dei festeggiamenti è consultabile sulla pagina Facebook della Basilica Pontificia della SS Madonna della Neve.