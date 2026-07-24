Litigano per il posto in spiaggia, rissa finisce nel sangue: c’è una persona in ospedale

Una violenta rissa si è verificata nella serata di ieri sulla spiaggia del Pozzallo, a Marina di Camerota, celebre località turistica in provincia di Salerno. La discussione sarebbe degenerata causando il ferimento di una persona.

Rissa sulla spiaggia di Pozzallo: un ferito in ospedale

Stando ad una prima ricostruzione, alcune persone avrebbero iniziato a litigare sulla spiaggia per motivi non ancora resi noti. Secondo una prima ipotesi il diverbio sarebbe scaturito da pregressi contrasti legati all’occupazione di alcuni spazi dell’arenile.

Una discussione degenerata poi in violenza, dando vita ad una feroce aggressione. Una persona coinvolta nella rissa, infatti, avrebbe riportato delle serie ferite alla testa, rendendo necessario il trasporto verso il più vicino ospedale.

Il ferito sarebbe stato trasferito via mare fino al porto di Marina di Camerota per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118. Dopo un primo intervento, l’equipe del soccorso di emergenza ha accompagnato il paziente in ospedale.

Intanto sul posto sono giunte le forze dell’ordine per avviare le indagini del caso. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda ed individuare gli eventuali responsabili.