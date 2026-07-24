Festa della Mozzarella di Bufala, 3 giorni di cibo e concerti gratis: da Clementino ai The Kolors

Dal 7 al 9 agosto 2026 presso l’Area Eventi Prezioso Casa di Cancello ed Arnone, nel Casertano, torna il White Fest, il Festival dell’Oro Bianco dedicato alla mozzarella di bufala che darà il via a tre serate di gusto e concerti d’eccezione ad ingresso gratis.

Festa della Mozzarella a Cancello ed Arnone: cibo e concerti

Cancello ed Arnone ancora una volta si trasformerà nel cuore pulsante dell’enogastronomia campana con la 48esima edizione della storica manifestazione dedicata alla Mozzarella di Bufala Campana DOP, autentico simbolo dell’identità agroalimentare del territorio.

Il White Fest rappresenta molto più di un appuntamento dedicato al gusto. Da quasi mezzo secolo racconta la cultura di una terra attraverso i suoi prodotti più rappresentativi, promuovendo il patrimonio agricolo, artigianale e culinario locale e creando occasioni di incontro tra produttori, chef e appassionati provenienti da tutta Italia.

Tanti, anche quest’anno, saranno i partner di prestigio pronti ad animare l’area food con le loro prelibatezze: tra questi Chirico (storica azienda specializzata nella produzione di grano cotto), Gate 20 con gli Smash Burger, Caseificio Bruno Schiavone, I love Mozzarella, Puok, Aurelio, Pizzeria Napul’è e tanti altri.

Ogni serata sarà allietata da spettacoli live che vedranno alternarsi sul palco alcuni grandi nomi della musica italiana. Si parte il 7 agosto con i The Kolors proseguendo l’8 agosto con lo show di Fred De Palma. Gran finale il 9 agosto con il concerto di Clementino.



