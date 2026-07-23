Il Napoli compie 100 anni: grande festa tra cortei, ospiti, pizze gratis e show di fuochi

Prende il via Napoli 100, la grande festa che animerà il cuore della città dal 31 luglio all’1 agosto 2026 in occasione del Centenario del Calcio Napoli.

Centenario del Napoli: la grande festa tra cortei e pizze gratis

Un traguardo importante per la squadra e l’intera città che sarà celebrato venerdì 31 luglio con una grande manifestazione che vedrà tifosi e ultras sfilare per le strade del centro storico con arrivo sul lungomare dove proseguiranno i festeggiamenti.

L’evento organizzato dal club di Aurelio De Laurentiis si terrà sabato 1 agosto con la Processione Azzurra, in partenza alle ore 19:26 (orario legato alla data della fondazione) da Piazza Carità. La marea azzurra attraverserà via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito.

Intanto in Piazza Municipio sarà possibile seguire la cerimonia del Centenario attraverso gli appositi maxischermi installati, prendendo parte contemporaneamente al Pizza Village. La piazza ospiterà, infatti, il villaggio del gusto e a partire dalle ore 10:26 il Club offrirà migliaia di tranci di pizza Margherita gratis, accompagnati da bevande.

Alle 20:45 inizierà la cerimonia ufficiale del Centenario, che si terrà in Piazza del Plebiscito alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, le istituzioni, i protagonisti della SSC Napoli e gli ospiti della serata. Saranno ripercorsi i momenti salienti della squadra e le memorabili vittorie degli ultimi anni.

Alle 22:30 spazio alla Notte Azzurra con la città che si colorerà letteralmente di azzurro: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo si illumineranno con i colori della squadra in attesa del Light Show che darà il via allo spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo.

La festa proseguirà ancora in Piazza del Plebiscito con il dj set in collaborazione con Radio Kiss Kiss. Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. Per l’accesso in Piazza del Plebiscito è obbligatorio effettuare la prenotazione tramite la piattaforma TicketOne. Le prenotazioni saranno aperte a partire dalle ore 15:00 del 29 luglio.