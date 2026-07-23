Inizia il Summer Fest nel Napoletano, da Samurai Jay a Baby K: tutti i concerti gratis

Prende il via Summer Fest 2026, il grande evento musicale che animerà il cuore di Sant’Antonio Abate, nel Napoletano, dal 23 al 27 luglio 2026, regalando una serie di concerti, con ospiti d’eccezione, a ingresso gratis per tutti.

Summer Fest 2026 a Sant’Antonio Abate: i concerti gratis

Gli spettacoli dal vivo si terranno al Largo Sandro Pertini. Sul posto sarà allestito un vero e proprio villaggio del gusto per consentire ai partecipanti di concedersi piacevoli pause di gusto. Nell’area food saranno presenti grandi nomi dello street food e della ristorazione campana e non solo.

Tra questi: Gate 20 con i suoi Smash Burger, Cianò con la pizza parigina, il Boss del Fritto con rosticceria e fritti, Km Zero con frittatine di pasta, Zio Savino con le iconiche graffe, Boom con frutta realistica e lievitati, Dalla padella alla brace con sughi di carne, panini bao e focacce farcite, Il Macellaio 4.0 con Smash Burger e patatine, Iberico con la Paella, Martino con panuozzo e patatine, ‘O Sciaraballo con arrosticini e caciocavallo impiccato, Re Vitum con la pizza.

Non mancheranno birre artigianali, birre senza glutine, bibite, thè e acqua. A disposizione degli ospiti anche un Centro Caffè con granite, creme di caffè e gelati. L’ingresso sia per l’area food che per l’arena concerti è situato in via De Luca.

Si parte il 23 luglio con La Nave Novanta, il grande party di Nostalgia 90 che farà rivivere i tormentoni del passato. Il 24 luglio ad esibirsi sul palco di Sant’Antonio Abate sarà Francesco Gabbani mentre il 25 luglio spazio ai Ricchi e Poveri. Il 26 luglio a far scatenare gli ospiti sarà Samurai Jay mentre il gran finale, ,il 27 luglio, è affidato a Baby K.

L’ingresso, così come la partecipazione agli spettacoli, è libero e gratuito per tutti.