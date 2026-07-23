Se le conversazioni online continuano a influenzare i rapporti sociali, nessuna chat o app di incontri potrà mai competere con le sensazioni scaturite da un incontro dal vivo: istanti di vita reale che, oltrepassando un freddo e statico schermo, puntano a creare legami veri e intensi, proprio come quelli instaurati grazie a La Combriccola Campana.

La Combriccola, realtà unica in Campania, è un gruppo nato da un’idea di Roberto Di Nuzzo che punta a riunire persone di varie fasce d’età per fare nuove conoscenze, stringere legami d’amore o di amicizia e condividere insieme esperienze uniche. Ad oggi, la compagnia allarga i suoi orizzonti, inaugurando la versione 2.0, con l’entrata ufficiale come socio e capogruppo di Maurizio Coppola, storico amico del fondatore.

Combriccola Campana, Di Nuzzo e Coppola per la versione 2.0

Il sodalizio tra Di Nuzzo e Coppola punta a rafforzare ancor di più il ruolo de La Combriccola come mezzo per creare occasioni di incontro reali, raggruppando persone che, in linea con le loro esigenze, possono prendere parte a svariati eventi tra cene, aperitivi, serate al bowling e tanto altro, tra Napoli, Caserta e tutta la Campania.

La Combriccola Campana, prediligendo l’interazione dal vivo e offrendo uno strumento del tutto gratuito, si pone come l’alternativa perfetta alle realtà esistenti, superando i limiti e i rischi degli incontri virtuali, evitando l’approccio meccanico e spesso costoso delle app di incontri, bypassando la freddezza degli incontri “a tempo”.

Lo scopo del gruppo è quello di prediligere la qualità e non la quantità, garantendo ai partecipanti la possibilità di instaurare rapporti reali con persone affini in un contesto del tutto sano, serio e rispettoso. Per questo, per entrare a far parte de La Combriccola, bisogna effettuare una sorta di selezione che ha l’obiettivo di escludere tutti coloro che presentano requisiti incompatibili con i valori della community o atteggiamenti lesivi del benessere del gruppo.

In questo modo La Combriccola diventa una sorta di grande famiglia che, proprio nei momenti forse più difficili, punta a far riscoprire il bello della vita, segnando l’inizio di una vera e propria rinascita personale. Una risorsa fondamentale per chi è costretto a fare i conti con l’imprevedibilità e gli eventi dolorosi della vita: un ritorno inaspettato in Campania dopo un lungo periodo trascorso altrove, l’improvvisa rottura di una relazione sentimentale o una incresciosa separazione, un senso di opprimente solitudine. Tutte circostanze che impongono spesso il desiderio di cambiare il corso della propria vita, aprirsi a nuove amicizie e magari ritrovare l’amore.

Non a caso all’interno del gruppo, persone rimaste sole per molto tempo sono riuscite a ritrovare l’anima gemella e a confermarlo sono i dati reali de La Combriccola: di recente, tre coppie sono convolate a nozze e per una di queste è arrivata anche la gioia della nascita di un figlio.

Un gruppo reale, ampio e aperto a tutti al quale è possibile aderire mettendosi in contatto direttamente con il fondatore, Roberto Di Nuzzo, al numero 327.3537492. Sarà lui stesso, nel rispetto della privacy di ognuno, a raccogliere alcune informazioni sulla persona interessata, cercando di comprenderne interessi e obiettivi in modo da poterla coinvolgere in eventi, cene o semplici passeggiate con persone affini. Solo chi presenterà un profilo appropriato sarà messo al corrente delle serate e inserito nel gruppo Whatsapp.