Poppella porta Napoli in uno dei ristoranti più importanti al mondo: tra Fiocchi e Delizie

Napoli protagonista della decima edizione de “Gli Artisti dello Street Food”, il grande evento organizzato dalla famiglia Cerea nella splendida cornice della Cantalupa di Brusaporto per celebrare i 60 anni di Da Vittorio, uno dei ristoranti più prestigiosi al mondo e simbolo dell’alta ristorazione italiana: a deliziare gli ospiti, tra Fiocchi di Neve e Delizie al Limone, è stata la Pasticceria Poppella.

Napoli, i dolci di Poppella per i 60 anni di Da Vittorio

Oltre 45 tra chef stellati, pizzaioli, pasticcieri e artigiani del gusto hanno proposto le loro creazioni più iconiche, davanti a un pubblico di appassionati provenienti da tutta Italia, per celebrare il traguardo dei 60 anni del celebre ristorante.

Tra le eccellenze selezionate dalla famiglia Cerea anche Pasticceria Poppella, che ha rappresentato Napoli con i suoi celebri Fiocchi di Neve, ormai diventati uno dei dolci simbolo della città, e con la nuova Delizia al Limone di Poppella, reinterpretazione contemporanea di uno dei grandi classici della pasticceria campana. Due specialità che hanno raccontato l’identità, la creatività e la tradizione della pasticceria napoletana all’interno di un evento che, anno dopo anno, riunisce alcune delle più importanti firme dell’enogastronomia italiana.

“Quando una famiglia come i Cerea ti invita a celebrare sessant’anni di storia, capisci che non stai partecipando semplicemente a un evento, ma a una pagina importante della gastronomia italiana” – ha dichiarato Ciro Poppella.

“Per me è stato un onore rappresentare Napoli in una festa così prestigiosa. Ho portato i nostri Fiocchi di Neve e la Delizia al Limone perché raccontano la nostra terra, la nostra storia e il lavoro quotidiano di un’intera squadra. Ringrazio la famiglia Cerea per l’affetto e l’accoglienza: Da Vittorio è un esempio di come passione, sacrificio e amore per il proprio mestiere possano trasformarsi in un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Auguro a questa straordinaria famiglia di continuare a scrivere pagine di successo, perché rappresenta il meglio della cucina italiana”.

La presenza di Poppella alla serata celebrativa conferma il percorso di crescita della storica pasticceria del Rione Sanità, sempre più protagonista nei grandi appuntamenti della gastronomia nazionale, dove la tradizione dolciaria napoletana incontra le eccellenze dell’alta cucina italiana.