Portici, il Circolo Corridoni:  “Necessari più alberi”. I cittadini chiedono interventi sul Parco a Mare

Il Circolo dell’Ambiente e della Cultura Rurale “Filippo Corridoni” di Portici ha lanciato un appello al sindaco Claudio Teodonno e ai suoi collaboratori, affinché vi sia un dialogo concreto riguardo le criticità ambientali del territorio porticese. Particolare l’attenzione sulla questione degli alberi a Portici.

Un censimento degli alberi a Portici

Noemi Pintus, Presidente del Circolo, ha sottoposto all’amministrazione una questione fondamentale nelle gestione dell’ambiente, riguardante la scarsità di alberi nella città.

“Ci piacerebbe che uno dei primi segnali in questa direzione fosse la pubblicazione di un dato tanto semplice quanto significativo: quanti alberi ci sono oggi a Portici ogni cento abitanti”, afferma la Presidente, “Si tratta di un indicatore facilmente comprensibile, che consentirebbe ai cittadini di conoscere lo stato del patrimonio arboreo comunale e di valutare con trasparenza gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire”.

La questione del lungomare

Nonostante il lungomare di Portici sia stato interessato da intensi lavori di riqualificazione, molti cittadini lamentano l’assenza di alberi, necessari per offrire ombra e frescura, soprattutto durante questa estate particolarmente calda.

Al recente annuncio dell’assessore comunale Florinda Verde dell’installazione di fioriere nell’area dei pontili, alcuni cittadini hanno fatto notare la necessità di rendere il Parco a Mare più verde attraverso la piantumazione di alberi. Quelli già installati, infatti, risultano oggi secchi e insufficienti, rendendo il lungomare “eccessivamente cementificato”.

Le fioriere recentemente installate al Granatello di Portici

Napoli al penultimo posto per presenza di alberi

L’intera Campania presenta un quadro critico per quanto riguarda il numero di alberi nei centri urbani. Nella classica nazionale, infatti, che calcola la presenza di alberi ogni 100 abitanti, Benevento e Avellino si trovano al 52esimo e 53esimo posto, Salerno al 64esimo e Caserta al 93esimo.

Napoli scivola tristemente alla 98esima posizione, aggiudicandosi il titolo di seconda città d’Italia con meno alberi, dopo Siracusa.

Quello del Circolo Filippo Corridoni di Portici rappresenta, quindi, un appello che riguarda tutta la Campania, in particolare la provincia di Napoli. Con le temperature sempre più alte, un’equa distribuzione di alberi nelle città permetterebbe a cittadini e turisti di ripopolare le strade, non solo nei rari momenti di frescura.