Meraviglia a Ercolano, gli Scavi aprono di notte: passeggiata mozzafiato tra luci e musica

Prosegue la rassegna “I Venerdì di Ercolano”, la rassegna giunta alla sua nona edizione che dà il via ad un nuovo appuntamento, previsto per venerdì 24 luglio, quando i suggestivi Scavi torneranno a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo i visitatori di sera, tra le rovine dell’antica città, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Gli Scavi di Ercolano aprono di sera: l’evento speciale per tutti

Le sere d’estate a Ercolano continuano ad accendersi di luce, musica e parole antiche. Un nuovo appuntamento imperdibile per vivere una serata diversa dal solito, tra i vicoli illuminati di una città che ha duemila anni e non li dimostra.

Il sito resterà aperto dalle 20:00 a mezzanotte, regalando ai visitatori una passeggiata mozzafiato all’aperto, tra la luce calda del tramonto e le atmosfere sospese delle antiche domus, illuminate ad arte per l’occasione. Uno scenario imperdibile che va oltre la semplice visita, offrendo un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Il filo conduttore dell’edizione 2026, Amore e Guerra, attraversa sette performance site-specific distribuite nei diversi ambienti del sito archeologico. Il pubblico potrà muoversi liberamente lungo un percorso illuminato, incontrando di volta in volta gli spettacoli, ciascuno ripetuto ciclicamente durante la serata: un’esperienza libera e immersiva, adatta a chi desidera scoprire l’archeologia in una veste inedita.

«La risposta del pubblico a questa nona edizione dei Venerdì di Ercolano ci sta riempiendo di soddisfazione. Con questa rassegna il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente. L’antica città diventa luogo di incontro tra memoria e creatività» – ha dichiarato Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano.

Le prime serate della rassegna hanno registrato un pienone di pubblico e un riscontro molto positivo, confermando “I Venerdì di Ercolano” come uno degli appuntamenti più amati dell’estate campana. La rassegna proseguirà venerdì 24 e 31 luglio e venerdì 7 agosto 2026, con un’ulteriore data speciale sabato 26 settembre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Il biglietto intero ha un costo di 10 euro, ridotto 5 euro per persone dai 18 ai 25 anni non compiuti e cittadini UE. Accesso gratuito per minorenni, disabili e accompagnatori con prenotazione obbligatoria. L’acquisto è disponibile online su ercolano.coopculture o al call center +39 081 0106490 (lun–sab 9:00–17:00, festivi esclusi).